Погибшим и пострадавшим при пожаре в Черновцах оказались пенсионеры

У выжившего 77-летнего мужчины диагностировали 75% ожогов тела, сейчас он находится в реанимации.

По факту пожара в Черновицкой городской больнице №1, в результате которого один мужчина погиб, а еще одного доставили в реанимацию, начато уголовное производства. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Правоохранители выяснили, что возгорание, вероятно, произошло из-за несоблюдения правил пожарной опасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острым респираторным заболеванием COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний житель области, 77-летний мужчина получил 75% ожогов тела и находится в реанимации.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Полицейские назначили экспертизы, которые должны помочь установить обстоятельства пожара и причины смерти погибшего.

Напомним, в мэрии и облгосадминистрации говорят, что причиной пожара в больнице мог стать самоподжог одного из пациентов, находящихся в палате, где лечат больных с COVID-19. Версию со взрывом кислородного баллона, которая звучала самой первой, чиновники отрицают.

Мэр города отметил, что пожар разгорелся в палате, его удалось локализовать почти сразу и соседние палаты не пострадали. Однако из-за "ужасного запаха" 20 пациентов из палат, которые находятся рядом с очагом возгорания, эвакуировали в другие больницы.

"Узнать, кто и где находится, родственники могут по телефону 550-103", – написал Кличук.

Градоначальник подчеркнул, что возгорание, вероятнее всего, произошло "на месте больного". По его словам, вряд ли причина пожара – в кипятильнике.

"Из-за чего это произошло, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся… Скорее всего, вторая версия", — заявил он.

Кличук отметил, что инцидент произошел, когда все отдыхали.

В свою очередь, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил журналистам, что основная версия следствия – самоподжог одного из пациентов.

Когда появились первые сообщения об инциденте, речь шла о взрыве кислородного баллона.

Напомним, 20 февраля два человека погибли, еще один тяжело травмирован в результате взрыва в Дрогобыче одного из домов на улице Стрийской.

В пятницу, 12 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Павлополь на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный.

В тот же день в Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой.