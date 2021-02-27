Загиблий і постраждалий під час пожежі в Чернівцях виявилися пенсіонерами

У 77-річного чоловіка, що вижив, діагностували 75% опіків тіла, зараз він знаходиться в реанімації.

За фактом пожежі в Чернівецькій міській лікарні №1, внаслідок якого один чоловік загинув, а ще одного доставили до реанімації, розпочато кримінальне провадження. Про це в суботу, 27 лютого, повідомили в ГУ Нацполіціі в Чернівецькій області.

Правоохоронці з'ясували, що загоряння, ймовірно, сталося через недотримання правил пожежної небезпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостре респіраторне захворювання COVID-19. Внаслідок пожежі загинув 76-річний житель області, 77-річний чоловік отримав 75% опіків тіла і знаходиться в реанімації.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Поліцейські призначили експертизи, які повинні допомогти встановити обставини пожежі і причини смерті загиблого.

Нагадаємо, в мерії і облдержадміністрації кажуть, що причиною пожежі в лікарні міг стати самопідпал одного з пацієнтів, що знаходилися в палаті, де лікують хворих з COVID-19. Версію з вибухом кисневого балона, яка звучала першою, чиновники заперечують.

Мер міста зазначив, що пожежа розгорілася в палаті, її вдалося локалізувати майже відразу і сусідні палати не постраждали. Однак через "жахливий запах" 20 пацієнтів з палат, які знаходяться поруч з осередком займання, евакуювали в інші лікарні.

"Дізнатися, хто і де знаходиться, родичі можуть за телефоном 550-103", — написав Клічук.

Очільник міста підкреслив, що загоряння, найімовірніше, сталося "на місці хворого". За його словами, навряд чи причина пожежі — в кип'ятильнику.

"Через що це відбулося, невідомо. Або він курив, або вилив на себе спирт і загорівся ... Швидше за все, друга версія", — заявив він.

Клічук зазначив, що інцидент стався, коли всі відпочивали.

У свою чергу, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив журналістам, що основна версія слідства — самопідпал одного з пацієнтів.

Коли з'явилися перші повідомлення про інцидент, йшлося про вибух кисневого балона.

Нагадаємо, 20 лютого двоє людей загинули, ще одного важко травмовано внаслідок вибуху в Дрогобичі одного з будинків на вулиці Стрийській.

У п'ятницю, 12 лютого, на Донбасі в районі населеного пункту Павлопіль на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий.

В той же день в Солом'янському районі Києва чоловік підірвав себе гранатою.