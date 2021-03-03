Пожежа в лікарні Чернівців: названа причина трагедії

Пожежа трапилася через використання кип'ятильника біля флакону зі спиртом.

Начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський розповів, чому 27 лютого сталася пожежа в лікарні в Чернівцях. Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Бачинський каже, що причиною пожежі став флакон зі спиртом і кип'ятильник.

"Один з пацієнтів користувався кип'ятильником. Поруч стояв спирт, внаслідок високої температури спирт вибухнув і полум'я потрапило на чоловіка, і він отримав 70% ураження шкіри. Це було причиною смерті", — сказав він.

Другий пацієнт, який загинув, за словами Бачинського, не міг ходити.

"Коли почалася пожежа, горіли ковдри і одяг, палата була задимлена і утворився чадний газ. Чоловік не міг встати. Оскільки легені були слабкими після коронавірусу, він задихнувся", — говорить він.

Нагадаємо: 27 лютого в міській лікарні №1 м. Чернівці сталася пожежа, у результаті якої загинула одна людина, ще одна з опіками була доставлена в реанімацію. Спершу озвучувалася інформація про нібито вибух кисневого балона. Пізніше мер Чернівців спростував цю інформацію.

Пізніше стало відомо, що загиблим і постраждалим під час пожежі виявилися двоє пенсіонерів. Загиблому було 76 років, а тому, хто помер у реанімації — 77.