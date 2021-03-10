Столтенберг: НАТО потрібно змінити стратегію відносин з РФ через агресію проти України

Уже наступного року Альянс може відмовитися від співпраці з Росією, яка окупувала Крим і Донбас.

НАТО має переглянути своє ставлення до Росії після її агресивних дій на окупованих територіях України. Про це генеральний секретар організації Єнс Столтенберг повідомив сьогодні, 9 березня, під час промови у Стенфордському університеті, передає агентство "ТАСС".

Він нагадав, що раніше концепція Північноатлантичного Альянсу передбачала прагнення до стратегічної співпраці до РФ, проте тепер потрібно кардинально змінити стратегію відносин із країною-агресором. Як вважає Єнс Столтенберг, лідери НАТО підготують нову лінію поведінки до 2021 року.

"Це було до Криму, Донбасу, інших агресивних дій Росії... Тож я сподіваюся, що коли лідери НАТО зустрінуться в Брюсселі на саміті цьогоріч, вони погодяться з необхідністю розробити нову стратегічну концепцію і вже остаточно домовляться про неї на наступному саміті в наступному році", — висловився генеральний секретар.

Раніше Єнс Столтенберг під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем заявив, що для вступу в НАТО Україна повинна зосередитися на реформах, боротьбі з корупцією та посиленні контролю за оборонними інститутами. Генсек підкреслив, що Україна вже зараз є одним із найбільш важливих партнерів Альянсу.

"Я не можу назвати вам конкретну дату. Скажу тільки, що ми продовжимо підтримувати Україну в її євроатлантичному прагненні, ми підтримуватимемо Україну, і ви можете рухатися до членства в НАТО", — заявив Столтенберг.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявив, що зараз Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО й вимагати членства, адже виконує всі кроки для цього. На його думку, потрібно максимально прискорити процес, тому що країна стала "форпостом захисту демократичних цінностей" під час війни на Донбасі. Андрій Єрмак також нагадав, що в 2020 році Україна отримала статус учасниці програми "Партнерство розширених можливостей".

Віце-прем'єрка Ольга Стефанишина стверджує, що до кінця 2021 року Україна отримає відповідь за планом дій для вступу в НАТО.