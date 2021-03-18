Тихановська закликала білорусів проголосувати за переговори з Лукашенком

Опозиціонер вважає, що кризу в Білорусі можна вирішити за допомогою міжнародного посередництва.

Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська оголосила про запуск онлайн-голосування за переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це вона заявила у відеозверненні.

За її словами, кризу в Білорусі можна вирішити за допомогою міжнародного посередництва.

"Ми запускаємо це голосування, щоб провести переговори з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення, а не затягувати кризу до повної катастрофи. І такі люди є", — заявила Тихановська.

За її словами, діалогу з Лукашенком готові сприяти ОБСЄ і ООН.

"Вони готові організувати майданчик і виступити посередниками, а також змусити режим піти на переговори", — говорить опозиціонер.

Тихановська каже, що всі сценарії розвитку подій у країні ведуть до переговорів.

"Ми вже бачимо, як обвалюється економіка, і не хочемо опинитися під уламками. А значить, діяти потрібно зараз", — сказала вона.

Голосування за переговори буде проходити на платформі "Голос".

"Перед 25 березня ми разом з Координаційною Радою, ByPol, фондами солідарності та іншими демократичними силами запускаємо велике голосування на платформі "Голос". Наше з вами спільне завдання — зробити так, щоб проголосував кожен відповідальний білорус, і тоді вже до Дня Волі ми побачимо перші результати", — сказала Тихановська.

Нагадаємо, що в кінці січня представники білоруської опозиції під час зустрічі обговорили так званий план перемоги-2021. Опозиціонери заявили, що розкривати всі деталі плану вони будуть "по ходу розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій, для нарощування протестної активності, а також для економічного і політичного тиску на режим.

У Білорусі анонсовано відновлення масових вуличних протестів. Перша акція призначена на четвер, 25 березня. Світлана Тихановська оголосила підготовку до Дня Волі.