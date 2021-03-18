Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с Лукашенко

Оппозиционер считает, что кризис в Беларуси можно решить с помощью международного посредничества.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская объявила о запуске онлайн-голосования за переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом она заявила в видеообращении.

По ее словам, кризис в Беларуси можно решить с помощью международного посредничества.

"Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. И такие люди есть", – заявила Тихановская.

По ее словам, диалогу с Лукашенко готовы способствовать ОБСЕ и ООН.

"Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", — говорит оппозиционер.

Тихановская говорит, что все сценарии развития событий в стране ведут к переговорам.

"Мы уже видим, как обваливается экономика, и не хотим оказаться под обломками. А значит действовать нужно сейчас", – сказала она.

Голосование за переговоры будет проходить на платформе "Голос".

"Перед 25 марта мы вместе с Координационным Советом, ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами, запускаем большое голосование на платформе "Голос". Наша с вами общая задача – сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный беларус, и тогда уже ко Дню Воли мы увидим первые результаты", – сказала Тихановская.

Напомним, в конце января представители белорусской оппозиции во время встречи обсудили так называемый план победы-2021. Оппозиционеры заявили, что раскрывать все детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, для наращивания протестной активности, а также для экономического и политического давления на режим.

В Беларуси анонсировано возобновление массовых уличных протестов. Первая акция назначена на четверг, 25 марта. Светлана Тихановская объявила подготовку ко Дню Воли.