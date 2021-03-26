Блокування Суецького каналу допомогло власникам нафтових танкерів вийти зі збитків

Власники танкерів класу Suezmax, які перевозять до 1 млн барелів нафти, отримують наразі близько $ 17 тис. на день.

Світова економіка несе суттєві втрати від блокування Суецького каналу, але власники супертанкерів у виграші. Прибуток великих перевізників нафти, які перевозять паливо з Близького Сходу в Китай, зріс до $ 1371 на день, хоча блокування каналу не впливає на їхні маршрути. Вони почали отримувати прибутки вперше за останні сім тижнів. Власники танкерів класу Suezmax, які перевозять до 1 млн барелів нафти, отримують зараз максимум з червня 2020 року — близько $ 17 тис. на день.

При цьому, за даними експертів компанії Lloyd's List, застрягши в Суецькому каналі, контейнеровоз Ever Given щодня затримує товарів на суму близько 9,6 млрд доларів. Блокування каналу обходиться світовій торгівлі в 400 млн доларів на годину.

У Lloyd's List оцінюють товаропотік через канал у західному напрямку в 5,1 млрд доларів на день, а в східному напрямку — 4,5 млрд доларів.

Згідно з даними трекерів відстеження, які наводить компанія, з двох кінців каналу заблоковані вже більше 160 суден. У їхнє число входять: 41 балкер (суховантажі, навантажені насипом) і 24 танкери для перевезення нафти. Інші судна в основному перевозять товари народного споживання.

BIMCO, найбільша міжнародна асоціація судновласників, заявила, що блокування каналу може істотно вплинути на постачання продукції у світі. "Я думаю, що на кожен день затримки потрібно два дні, щоб усунути затримки", — сказав Алан Баєр, президент логістичної компанії OL USA. За його словами, якщо блокування затягнеться, судна почнуть обходити Африку, що додасть їм від семи до дев'яти днів плавання. Великі судноплавні компанії Maersk і Hapag-Lloyd, заявили, що вони вивчають варіанти, щоб уникнути проходу по Суецькому каналу.

[ + – ] Число суден, які очікують прохід через канал, збільшилося на 80%

Можливий термін розблокування каналу експерти зараз оцінюють у кілька тижнів. Якщо їхній прогноз реалізується, це стане найтривалішою зупинкою каналу з часів арабо-ізраїльських воєн 1967 і 1973 років.

Нагадаємо, що в інтернеті з'явилася інформація, що судном Ever Given, яке сіло на мілину і заблокувало на невизначений час рух по Суецькому каналу, керувала жінка-капітан з Єгипту Марва Ель Селігдар. Коментуючи цю інформацію, Ель Селігдар заявила, що вона не відповідає дійсності.