Розбагатілі за час коронакризи мільярдери готуються до негативної реакції суспільства, — Reuters

Поки одні супербагачі намагаються приховати свої статки, інші готуються ділитися.

У 2020 році, на тлі пандемії коронавірусу та найгіршої рецесії з часів Другої світової війни, статки багатьох мільярдерів досягли нових висот. Значна частина з них розуміє, що на тлі загального руйнування їм неминуче предʼявлять претензії уряд і громадськість. Тому вони вибирають варіанти того, як можуть направити частину своїх статків на фінансування суспільних потреб або просто вберегти їх від можливого "розкуркулення". Про це йдеться у статті, опублікованій Reuters.

Вона підготовлена на основі інтервʼю з сімома мільярдерами та мільйонерами і 20 радниками з управління особистими активами.

Діапазон варіантів широкий: від благодійності до переказу грошей і бізнесу в довірчі фонди і переїзду в країни зі сприятливими податковими режимами.

Роб Уібер, генеральний директор швейцарської Tiedemann Constantia, сказав, що деякі його клієнти розглядають можливість продажу великих активів до підвищення податкових ставок.

У США обрання Джо Байдена президентом і очікуване підвищення податків для багатих спровокували різке зростання попиту на створення трастів. Зараз вони дозволяють передати дітям та іншим родичам без сплати податків до 11,7 млн доларів, а Байден пропонував повернутися до рівня 2009 року, коли така сума становила 3,5 млн доларів.

Стратег з добробуту Джейсон Кейн з Boston Private сказав, що багато надбагатих сімʼї також прагнули перевести у трастові фонди інші активи, зокрема підприємства, отримуючи вигоду з "унікальної" ситуації, що виникла в умовах пандемії: низьких відсоткових ставок і занижених оцінок. Кількість запитів про такі стратегії потроїлася протягом перших семи-восьми місяців пандемії.

Henley&Partners, консалтингова фірма з питань громадянства та проживання в Лондоні, заявила, що під час пандемії різко зросла кількість запитів від заможних людей, які хочуть переїхати. Наприклад, кількість дзвінків від клієнтів з США виросло на 206% у 2020 році порівняно з попереднім роком, а число дзвінків з Бразилії зросло на 156%.

Швейцарія, Люксембург і Сінгапур стали популярними цілями для переїзду, сказав Бабак Дастмальчі, голова відділу стратегічних клієнтів у Credit Suisse. "Вони кажуть: ми бачимо, що світ неминуче рухається до все більшої прозорості. І немає сенсу боротися з тенденцією. — Пояснив він. — Давайте просто знайдемо відповідні юрисдикції, які будуть прозорими, відкритими, шанованими і міжнародно визнаними, і створимо там наші структури".

Сінді Острагер, податковий директор Clearfield Citizens Private Wealth, помітила, що багато надбагатих клієнтів їхали з Нью-Йорка "на канікули" в невеликі міста. Спочатку для того, щоб врятуватися від пандемії, а потім вирішили там залишитися, щоб платити нижчі податки.

У міру того як країни продовжують боротися з наслідками пандемії, економісти вказують на серйозну проблему, яка насувається: посилення розриву між надбагатими та рештою суспільства.

Так, на початок березня статки американських мільярдерів зросли на 1,3 трлн доларів, або майже вдвічі з початку пандемії, до 4,2 трлн дол. Це становить приблизно пʼяту частину обсягу виробництва США у 2020 році та вдвічі перевищує загальне багатство нижньої половини 330-мільйонного населення країни.

"Після чотирьох років святкування нерівності, люди кажуть, що це не зовсім правильна відповідь", — сказав лауреат Нобелівської премії та економіст Колумбійського університету Джозеф Стігліц, маючи на увазі скорочення адміністрацією Трампа оподаткування для багатих.

За словами голови відділу сімейного консультування і благодійності в UBS Джуді Спальтофф, пандемія привернула увагу багатьох надбагатих людей до соціальних проблем. Особливо часто про це говорять молоді члени багатих сімей: "Так, ми домоглися успіху. Ми багато працювали для цього успіху. Але давайте не закриватимемо очі на навколишній світ".

Команда Спальтофф відзначила зростання числа клієнтів, які співпрацюють з UBS Optimus Foundation, який направляє гроші на такі цілі, як "Дії проти голоду". При цьому пожертвування виросли на 74% минулого року, порівняно з 2019 роком, до 168 млн доларів.

Однак для мільйонера з Великобританії Гері Стівенсона будь-який план щодо боротьби з нерівністю повинен включати податок на багатство. "Зараз ми живемо в ситуації, коли мільярдери часто платять нижчі ставки податку на дохід, ніж звичайні робочі, — сказав він. — Але я не думаю, що буде досить просто обкласти вищим податком їх дохід. Потрібні податки, які застосовуються до саме до багатства".

Нагадаємо, в березні в світі стало пʼять бізнесменів зі статком понад 100 млрд доларів, повідомив журнал Forbes.

Forbes виявив у 2020 році нових мільярдерів. Вони стали ними за рахунок сплеску фондового ринку, коли інвестори кинулися в компанії, що займаються розробкою вакцин, методів лікування, медичних пристроїв.