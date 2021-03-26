Разбогатевшие за время коронакризиса миллиардеры готовятся к реакции общества, – Reuters

Пока одни супербогачи пытаются скрыть свои состояния, другие готовятся делиться.

В 2020 году, на фоне пандемии коронавируса и худшей рецессии со времен Второй мировой войны, состояния многих миллиардеров достигли новых высот. Значительная часть из них понимает, что на фоне общего разрушения им неизбежно предъявят претензии правительства и общественность. Поэтому они выбирают варианты того, как могут направить часть своих состояний на финансирование общественных потребностей или просто уберечь их от возможного "раскулачивания". Об этом говорится в статье, опубликованной Reuters.

Она подготовлена на основе интервью с семью миллиардерами и миллионерами и 20 советниками по управлению личными активами.

Диапазон вариантов широк: от благотворительности до перевода денег и бизнеса в доверительные фонды и переезда в страны с благоприятными налоговыми режимами.

Роб Уибер, генеральный директор швейцарской Tiedemann Constantia, сказал, что некоторые его клиенты рассматривают возможность продажи крупных активов до повышения налоговых ставок.

В США избрание Джо Байдена президентом и ожидающееся повышение налогов для богатых спровоцировали резкий рост спроса на создание трастов. Сейчас они позволяют передать детям и другим родственникам без уплаты налогов до 11,7 млн долларов, а Байден предлагал вернуться к уровню 2009 года, когда такая сумма составляла 3,5 млн долларов.

Стратег по благосостоянию Джейсон Кейн из Boston Private сказал, что многие сверхбогатые семьи также стремились перевести в трастовые фонды другие активы, включая предприятия, извлекая выгоду из "уникальной" ситуации, возникшей в условиях пандемии: низких процентных ставок и заниженных оценок. Количество запросов о таких стратегиях утроилось в течение первых семи-восьми месяцев пандемии.

Henley & Partners, консалтинговая фирма по вопросам гражданства и проживания в Лондоне, заявила, что во время пандемии резко возросло количество запросов от состоятельных людей, желающих переехать. Например, количество звонков от клиентов из США выросло на 206% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, а число звонков из Бразилии выросло на 156%.

Швейцария, Люксембург и Сингапур стали популярными целями для переезда, сказал Бабак Дастмальчи, глава отдела стратегических клиентов в Credit Suisse. "Они говорят: мы видим, что мир неизбежно движется ко все большей прозрачности. И нет смысла бороться с тенденцией. – пояснил он. – Давайте просто найдем подходящие юрисдикции, которые будут прозрачными, открытыми, уважаемыми и международно признанными, и создадим там наши структуры".

Синди Острагер, налоговый директор Clearfield Citizens Private Wealth, заметила, что много сверхбогатых клиентов уезжали из Нью-Йорка "на каникулы" в небольшие города. Сначала для того, чтобы спастись от пандемии, а затем решили там остаться, чтобы платить более низкие налоги.

По мере того как страны продолжают бороться с последствиями пандемии, экономисты указывают на серьезную надвигающуюся проблему: усиление разрыва между сверхбогатыми и остальным обществом.

Так, к началу марта состояние американских миллиардеров выросло на 1,3 трлн долларов, или почти вдвое с начала пандемии, до 4,2 трлн долларов. Это составляет примерно пятую часть объема производства США в 2020 году и вдвое превышает общее богатство нижней половины 330-миллионного населения страны.

"После четырех лет празднования неравенства, люди говорят, что это не совсем правильный ответ", – сказал лауреат Нобелевской премии и экономист Колумбийского университета Джозеф Стиглиц, имея в виду сокращение администрацией Трампа налогообложения для богатых.

По словам главы отдела семейного консультирования и благотворительности в UBS Джуди Спальтофф, пандемия привлекла внимание многих сверхбогатых людей к социальным проблемам. Особенно часто об этом говорят молодые члены богатых семей: "Да, мы добились успеха. Мы много работали для этого успеха. Но давайте не будем закрывать глаза на окружающий нас мир".

Команда Спальтофф отметила рост числа клиентов, сотрудничающих с UBS Optimus Foundation, который направляет деньги на такие цели, как "Действия против голода". При этом пожертвования выросли на 74% в прошлом году по сравнению с 2019 годом, до 168 млн долларов.

Однако для миллионера из Великобритании Гэри Стивенсона любой план по борьбе с неравенством должен включать налог на богатство. "Сейчас мы живем в ситуации, когда миллиардеры часто платят более низкие ставки налога на доход, чем обычные рабочие, – сказал он. – Но я не думаю, что будет достаточно просто обложить более высоким налогом их доход. Нужны налоги, которые применяются к именно к богатству".

Напомним, в марте в мире стало пять бизнесменов с состоянием более 100 млрд долларов, сообщил журнал Forbes.

Forbes обнаружил в 2020 году новых миллиардеров. Они стали ими за счет всплеска фондового рынка, когда инвесторы устремились в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, медицинских устройств.