В Європі запроваджують єдиний санітарний сертифікат про вакцинацію: названа дата

Мандрівників без такого документа змусять проходити тест на коронавірус.

Приблизно з 15 червня в Європейському союзі почне діяти єдиний санітарний сертифікат. Про це 28 березня в ефірі телеканалу LCI заявив комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який курує питання вакцинації в Єврокомісії.

Документ буде єдиним на всій території Європи, в ньому вкажуть персональну інформацію про людину: дату народження, ім'я, номер паспорта. Крім того, в сертифікаті відзначать, чи хворів його власник на коронавірус і чи отримав щеплення.

За словами європейського комісара, санітарний сертифікат буде не обов'язковим, однак авіакомпанії можуть запросити його у пасажирів перед вильотом. При відсутності документа перевізники мають право вимагати зробити тест на COVID-19.

Тьєрі Бретон впевнений, що через пандемію деякі люди будуть подорожувати по Європі цього літа. За його прогнозами, туристичний сезон 2021 року буде приблизно таким самим, як і минулий.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія запропонувала створити цифровий "зелений сертифікат" (Green Pass), який дозволить громадянам вільно їздити по Європейському союзу під час пандемії з мінімальними обмеженнями. Комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс підкреслив, що наявність такого сертифіката "не є попередньою умовою для вільного пересування і жодним чином не дискримінує громадян".

Під час прес-конференції політики повідомили, що документ буде доступний безкоштовно в цифровому і надрукованому вигляді, а приймаюча сторона не зможе отримати або зберегти персональну інформацію власника. Головним елементом стане QR-код, що підтверджує справжність сертифікату.

Відомо також, що в штаті Нью-Йорк вперше в США почали підтверджувати вакцинацію за допомогою QR-коду. Нова безкоштовна платформа Excelsior Pass Wallet доступна для фізичних осіб і підприємств і дозволяє зберігати "паспорт вакцинації" в мобільному додатку, розміщеному Apple App Store і Google Play Store. QR-код також можна роздрукувати.

Співробітники будь-якого закладу можуть просканувати код і переконатися, що відвідувач пройшов вакцинацію проти коронавируса. Однак людині необхідно показати паспорт, водійські права або інший документ, щоб підтвердити — "паспорт вакцинації" належить саме йому. Excelsior Pass Wallet є добровільною програмою і буде працювати нарівні з іншими подібними.