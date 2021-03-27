В Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 будут подтверждать с помощью QR-кода

Нью-Йорк стал первым штатом, внедрившим такой способ подтверждения вакцинации и отрицательного теста на коронавирус.

В Нью-Йорке запустили бесплатную платформу для предприятий и частных лиц Excelsior Pass Wallet, с помощью которой можно легко в цифровом формате подтвердить вакцинацию и отрицательный тест на COVID. Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, это первый в своем роде инструмент, который поможет Нью-Йорку бороться с эпидемией коронавируса и безопасно восстановить экономику.

"Паспорт вакцинации" можно хранить как на смартфоне в виде QR-кода, который можно получить с помощью приложения, доступного бесплатно на Apple App Store и Google Play Store, так и в распечатанном виде.

Компании и предприятия имеют право просканировать и подтвердить код, чтобы убедиться в том, что человек действительно получил прививку от коронавируса. Вместе с ним гражданину необходимо будет предоставить документы, удостоверяющие личность, чтобы доказать, что "паспорт" о вакцинации действительно принадлежит ему.

Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители Нью-Йорка всегда могут предъявить альтернативное доказательство вакцинации или тестирования, например, другое мобильное приложение или бумажную форму непосредственно в офисе или на рабочем месте.

При этом в США сохраняются карантинные меры – социальная дистанция, маски и обработка рук антисептиками.

Напомним, президент США Джо Байден поставил цель провести 200 миллионов прививок против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в Белом доме. По его словам, его первоначальной задачей было провести за это время 100 млн прививок, однако эта цель была достигнута на 42 дня раньше, и теперь предстоит новый вызов.

В феврале Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в срыве вакцинации в США, а в марте Трамп "отомстил" преемнику, раскритиковав действия его администрации.