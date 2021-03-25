Байден озвучил план вакцинации: 200 млн прививок за 100 дней своего пребывания в Белом доме (видео)

Президент США заявил, что первоначальной целью было провести 100 млн прививок за это время, но она была достигнута на 42 дня раньше запланированного срока.

Президент США Джо Байден поставил цель провести 200 миллионов прививок против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в Белом доме.

Об этом он сказал во время своей первой пресс-конференции на посту президента США.

По его словам, его первоначальной задачей было провести за это время 100 млн прививок, однако эта цель была достигнута на 42 дня раньше, и теперь предстоит новый вызов.

"Я знаю, что это очень амбициозный план сделать вдвое больше прививок, чем была первоначальная цель, но ни одна страна в мире даже близко не подошла к этому", – заявил Байден.

Он добавил, что фундаментальная проблема в условиях пандемии – дать людям душевное равновесие.

Отметим, во время пресс-конференции 78-летний Джо Байден также заявил, что собирается на второй президентский срок.

Напомним, в феврале Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в срыве вакцинации в США, а в марте Трамп "отомстил" преемнику, раскритиковав действия его администрации.