Байден озвучив план вакцинації: 200 млн щеплень за 100 днів свого перебування в Білому домі (відео)

Президент США заявив, що первинною метою було провести 100 млн щеплень за цей час, але вона була досягнута на 42 дні раніше запланованого терміну.

Президент США Джо Байден поставив мету провести 200 мільйонів щеплень проти COVID-19 за перші 100 днів свого перебування в Білому домі.

Про це він сказав під час своєї першої пресконференції на посаді президента США.

За його словами, його первинним завданням було провести за цей час 100 млн щеплень, проте ця мета була досягнута на 42 дні раніше, і тепер чекає на новий виклик.

"Я знаю, що це дуже амбітний план зробити вдвічі більше щеплень, ніж була первинна мета, але жодна країна у світі навіть близько не підійшла до цього", — заявив Байден.

Він додав, що фундаментальна проблема в умовах пандемії — дати людям душевну рівновагу.

Зазначимо, що під час пресконференції 78-річний Джо Байден також заявив, що збирається на другий президентський термін.

Нагадаємо, що в лютому Байден звинуватив свого попередника Дональда Трампа в зриві вакцинації в США, а в березні Трамп "помстився" наступнику, розкритикувавши дії його адміністрації.