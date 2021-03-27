У Нью-Йорку вакцинацію від COVID-19 підтверджуватимуть за допомогою QR-коду

Нью-Йорк став першим штатом, який запровадив такий спосіб підтвердження вакцинації і негативного тесту на коронавірус.

У Нью-Йорку запустили безкоштовну платформу для підприємств і приватних осіб Excelsior Pass Wallet, за допомогою якої можна легко в цифровому форматі підтвердити вакцинацію і негативний тест на COVID. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

За його словами, це перший у своєму роді інструмент, що допоможе Нью-Йорку боротися з епідемією коронавірусу і безпечно відновити економіку.

"Паспорт вакцинації" можна зберігати як на смартфоні у вигляді QR-коду, що можна отримати за допомогою програми, доступної безкоштовно на Apple App Store і Google Play Store, так і в роздрукованому вигляді.

Компанії і підприємства мають право просканувати і підтвердити код, щоб переконатися в тому, що людина дійсно отримала щеплення від коронавірусу. Разом з ним громадянину необхідно буде надати документи, що засвідчують особу, аби довести, що "паспорт" про вакцинацію дійсно належить йому.

Участь у програмі Excelsior Pass добровільна. Жителі Нью-Йорка завжди можуть пред'явити альтернативний доказ вакцинації або тестування, наприклад, інший мобільний додаток чи паперову форму безпосередньо в офісі чи на робочому місці.

При цьому в США зберігаються карантинні заходи — соціальна дистанція, маски й обробка рук антисептиками.

Нагадаємо, президент США Джо Байден поставив за мету провести 200 мільйонів щеплень проти COVID-19 за перші 100 днів свого перебування в Білому домі. За його словами, його першочерговим завданням було провести за цей час 100 млн. щеплень, проте ця мета була досягнута на 42 дні раніше, і тепер чекає новий виклик.

У лютому Байден звинуватив свого попередника Дональда Трампа в зриві вакцинації в США, а в березні Трамп "помстився" наступнику, розкритикувавши дії його адміністрації.