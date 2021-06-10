У Росії померла депутатка та сестра міністра оборони Лариса Шойгу

Незадовго до своїх перших парламентських виборів Лариса змінила прізвище чоловіка на своє дівоче.

На 69-му році життя 10 червня померла Лариса Шойгу, депутатка Державної думи РФ і старша сестра міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Про це у Facebook написав керівник фракції "Єдина Росія" Сергій Неверов.

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Причину смерті він не назвав. Видання 19rus написало, що причиною смерті став інсульт на тлі коронавірусу.

Лариса Шойгу народилася в Туві. Була обрана депутаткою Держдуми в 2007 році, з тих пір ще двічі переобиралася в парламент РФ. З 2007 року незмінно обіймала посаду заступниці голови комітету Держдуми з регламенту й організації роботи. Її брат у 2007 році був міністром із надзвичайних ситуацій і віцепрем'єром уряду РФ.

До приходу в політику Лариса Шойгу працювала лікаркою-психіатринею в Туві, а потім у міністерстві охорони здоров'я республіки. Більше десяти років була головою судово-психіатричної експертної комісії. Отримала звання "Заслужений лікар України".

У 1998 році вона переїхала в Москву, де працювала в центральній поліклініці МНС Росії (її брат на той час уже чотири роки очолював це міністерство).

Незадовго до своїх перших парламентських виборів Лариса змінила прізвище чоловіка — Фламенбаум, на своє дівоче (розлучилися з чоловіком вони в 2017 році).

У Лариси Шойгу залишилися син Олександр Фламенбаум і двоє онуків.

Нагадаємо, російський опозиціонер Дмитро Гудков, колишній депутат Держдуми через політичний тиск на нього виїхав із Росії в Україну.

У березні Держдума РФ ухвалила законопроект, що дає право чинному російському президентові Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.