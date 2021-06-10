В России умерла депутат и сестра министра обороны Лариса Шойгу

Незадолго до своих первых парламентских выборов Лариса сменила фамилию мужа на свою девичью.

На 69-м году жизни 10 июня скончалась Лариса Шойгу, депутат Государственной думы РФ и старшая сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом в Facebook написал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

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Причину смерти он не назвал. Издание 19rus написало, что причиной смерти стал инсульт на фоне коронавируса.

Лариса Шойгу родилась в Туве. Была избрана депутатом Госдумы в 2007 году с тех пор еще дважды переизбиралась в парламент РФ. С 2007 года неизменно занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы. Ее брат в 2007 году был министром по чрезвычайным ситуациям и вице-премьером правительства РФ.

До прихода в политику Лариса Шойгу работала врачом-психиатром в Туве, а затем в министерстве здравоохранения республики. Более десяти лет была председателем судебно-психиатрической экспертной комиссии. Получила звание "Заслуженный врач России".

В 1998 году она переехала в Москву, где работала в центральной поликлинике МЧС России (ее брат к тому времени уже четыре года возглавлял это министерство).

Незадолго до своих первых парламентских выборов Лариса сменила фамилию мужа – Фламенбаум, на свою девичью (развелись с мужем они в 2017 году).

У Ларисы Шойгу остались сын Александр Фламенбаум и двое внуков.

Напомним, российский оппозиционер Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы из-за политического давления на него уехал из России в Украину.

В марте Госдума РФ приняла законопроект, дающий право действующему российскому президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.