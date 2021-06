"Собирались решить мой вопрос": бывший депутат Госдумы РФ Гудков сбежал в Украину

По словам политика, его предупредили, что если тот не покинет страну, то возбужденное в отношении его уголовное дело продолжат вплоть до ареста.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков из-за политического давления на него сбежал из России в Украину. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", — написал Гудков.

Он отметил, что его решение было поддержано его родственниками и близкими, которым, по его словам, тоже поступала информация касательно угроз.

"Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится", — подчеркнул Гудков.

Также он заявил, что в отношении его возбудили "дело о подвале" лишь для того, чтобы не допустить его к участию в выборах и заставить убраться с России.

Валерия Гудкова, жена оппозиционера, подтвердила "РИА Новости", что сообщение об отъезде ее супруга является подлинным.

Издание "Медуза" писало, что 1 июня Гудков был задержан в РФ как подозреваемый в уголовном производстве о "причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Дело было возбуждено из-за "неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения с мэрией Москвы".

Его освободили из полиции через два дня, 3 июня. Произошло это, по информации журналистов, благодаря давлению политического блока мэрии Москвы, с которым у Гудкова "неплохой контакт".

Отметим, Дмитрий Гудков был депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 6 созыва с 2011 по 2016 год. Он не голосовал за "присоединение" к России оккупированного Крыма. С июня 2018 по март 2020 года Гудков возглавлял "Партию перемен".

