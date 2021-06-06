"Збиралися вирішити моє питання": колишній депутат Держдуми РФ Гудков втік до України
За словами політика, його попередили, що якщо той не покине країну, то порушену стосовно нього кримінальну справу продовжать аж до арешту.
Російський опозиціонер Дмитро Гудков через політичний тиск на нього втік з Росії до України. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.
"Декілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, то фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся — дана санкція вирішити питання Гудкова" будь-яким способом", — написав Гудков.
Він зазначив, що його рішення було підтримане його родичами й близькими, яким, за його словами, теж надходила інформація щодо загроз.
"Сподіваюся, що з моїм від'їздом завзятість жандармів знизиться", — підкреслив Гудков.
Також він заявив, що стосовно нього порушили "справу про підвал" лише для того, щоб не допустити його до участі у виборах і змусити забратися з Росії.
Валерія Гудкова, дружина опозиціонера, підтвердила "РИА Новости", що повідомлення про від'їзд її чоловіка є справжнім.
Видання "Медуза" писало, що 1 червня Гудков був затриманий в РФ як підозрюваний у кримінальному провадженні про "заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою". Справа була порушена через "несплати боргу за договором оренди нежитлового приміщення з мерією Москви".
Його звільнили з поліції через два дні, 3 червня. Сталося це, за інформацією журналістів, завдяки тиску політичного блоку мерії Москви, з яким у Гудкова "непоганий контакт".
Відзначимо, Дмитро Гудков був депутатом Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації 6 скликання з 2011 по 2016 рік. Він не голосував за "приєднання" до Росії окупованого Криму. З червня 2018 по березень 2020 року Гудков очолював "Партію змін".
Нагадаємо, сьогодні, 6 червня біля Мавзолею в Москві заарештували чоловіка, який вийшов на одиничний пікет з плакатом "Wake up we have a tsar again" ("Прокинься, у нас знову цар").