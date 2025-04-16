"Ничего не будет, пока бойня не закончится": в США выдвинули предупреждение Кремлю, сорвав надежды на отмену санкций

В Государственном департаменте США рассказали, что не собираются снимать никаких санкций с России до тех пор, пока не будет прекращения огня. Также после атаки России по Сумах 13 апреля в Вашингтоне начали сомневаться в том, что Кремль на самом деле хочет мира. В то же время в Белом доме рассказали, что РФ имеет "стимул" для завершения войны.

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Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс во время вечернего брифинга 15 апреля.

Во время выступления перед журналистами у нее поинтересовались относительно того, как прошли последние переговоры между американской и российской сторонами в пятницу, 11 апреля: тогда спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, где провел встречу с Владимиром Путиным. Также корреспонденты спросили у пресс-секретаря ведомства, есть ли возможность снятия санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину.

Брюс резко отреагировала на этот вопрос, отметив, что США не будут предоставлять никаких поблажек для России до тех пор, пока она не прекратит кровопролитную войну в Украине.

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", — сказала она.

Также Брюс напомнила, что в США продолжают работать над тем, чтобы завершить войну. Саму российско-украинскую войну она назвала "мясорубкой", отметив, что "там ничего не изменилось".

Кроме того, пресс-секретарь Государственного департамента США вспомнила о российской атаке по Сумах 13 апреля, когда погибло и пострадало много людей. По ее словам, глядя на этот обстрел, в Вашингтоне начали сомневаться, действительно ли Кремль стремится завершить войну и заключить мирное соглашение.

Трамп все еще верит в то, что Россия хочет завершить войну

Также 15 апреля на другом брифинге в США выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она выразила несколько иную позицию, отметив, что американский президент Дональд Трамп все еще верит в то, что Кремль хочет завершить российско-украинскую войну.

"Состоялся продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он верит, что Россия хочет закончить эту войну, и президент тоже в это верит", — рассказала Левитт.

В то же время пресс-секретарь Белого дома заявила, что Кремль имеет определенный стимул для завершения войны, в частности — возможное экономическое сотрудничество с США. Однако она назвала его возможным только при условии прекращения огня.

Отметим, что о надеждах России на снятие санкций заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, когда рассказал, что Кремль поставил вопрос перед США относительно них. Об этом Фокус узнавал 11 апреля.

Также известна реакция экс-президента России Дмитрия Медведева на новости о предоставлении ракет Taurus Украине. Об этом Фокус рассказывал 15 апреля.