"Нічого не буде, поки бійня не закінчиться": у США висунули попередження Кремлю, зірвавши надії на скасування санкцій

У Державному департаменті США розповіли, що не збираються знімати жодних санкцій з Росії доти, доки не буде припинення вогню. Також після атаки Росії по Сумах 13 квітня у Вашингтоні почали сумніватися у тому, що Кремль насправді хоче миру. Водночас у Білому домі розповіли, що РФ має "стимул" для завершення війни.

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Про це розповіла прессекретарка відомства Теммі Брюс під час вечірнього брифінгу 15 квітня.

Під час виступу перед журналістами у неї поцікавилися щодо того, як пройшли останні переговори між американською та російською сторонами у п'ятницю, 11 квітня: тоді спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де провів зустріч з Володимиром Путіним. Також кореспонденти запитали у прессекретарки відомства, чи є можливість зняття санкцій, накладених на Росію через вторгнення в Україну.

Брюс різко відреагувала на це питання, зазначивши, що США не будуть надавати жодних потурань для Росії доти, доки вона не припинить кровопролитну війну в Україні.

"Не буде жодних перемовин, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", — сказала вона.

Також Брюс нагадала, що у США продовжують працювати над тим, щоб завершити війну. Саму російсько-українську війну вона назвала "м'ясорубкою", зауваживши, що "там нічого не змінилося".

Окрім того, прессекретарка Державного департаменту США згадала про російську атаку по Сумах 13 квітня, коли загинуло та постраждало багато людей. За її словами, дивлячись на цей обстріл, у Вашингтоні почали сумніватися, чи насправді Кремль прагне завершити війну та укласти мирну угоду.

Трамп все ще вірить у те, що Росія хоче завершити війну

Також 15 квітня на іншому брифінгу у США виступила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Вона виказала дещо іншу позицію, зазначивши, що американський президент Дональд Трамп все ще вірить у те, що Кремль хоче завершити російсько-українську війну.

"Відбулася продуктивна розмова. Як сказав учора ввечері посланник президента Стів Віткофф, він вірить, що Росія хоче закінчити цю війну, і президент теж у це вірить", — розповіла Левітт.

Водночас прессекретарка Білого дому заявила, що Кремль має певний стимул для завершення війни, зокрема — можлива економічна співпраця зі США. Однак вона назвала її можливою тільки за умови припинення вогню.

Зазначимо, що про надії Росії на зняття санкцій заявляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, коли розповів, що Кремль поставив питання перед США щодо них. Про це Фокус дізнавався 11 квітня.

Також відома реакція експрезидента Росії Дмитра Медведєва на новини про надання ракет Taurus Україні. Про це Фокус розповідав 15 квітня.