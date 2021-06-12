"Зупиніть Лукашенка!": Батьки Протасевича звернулися за допомогою до Меркель

Журналіст Роман Протасевич кожен день піддається тортурам з боку силовиків і не отримує листів, впевнені його близькі.

Батьки співзасновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель, канцлера Німеччини, допомогти зі звільненням їх сина та інших увʼязнених в Білорусі. Про це Дмитро і Наталя розповіли в інтервʼю німецькому виданню Bild.

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Наталя і Дмитро Протасевич заявили, що їхній син і інші політичні вʼязні в Білорусі страждають від насильства. Листи від батьків до Романа Протасевича не доходять, а його адвокат не може вільно говорити з ними по телефону. На відео із "зізнаннями" увʼязненого, які опублікували білоруська влада, батьки помітили сліди тортур, такі як викривлення носа, яке може свідчити про перелом, а також синці на шиї, які експерти вважають слідами удушення.

Як розповів Дмитро Протасевич, вони втекли з Білорусі до Польщі в серпні 2020 року, побоюючись арешту. Батьки припускають, що правоохоронці збиралися покарати їх за діяльність сина, хоча самі вони не були політично активними — батько навіть служив в білоруській армії до 2019 року. У звʼязку з цим чоловік звернувся до Ангели Меркель з проханням про допомогу, він сподівається, що Німеччина зможе вивезти вʼязнів із тюрем в Білорусі, де над ними знущаються.

"Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму і насильства", — звернулися родичі Романа до Ангели Меркель і німецькому народу. — "Будь ласка, зупиніть Лукашенка! Кожен додатковий день, немає, кожна додаткова година коштує невинним, включаючи дітей, їх життів".

Раніше Дмитро Протасевич розповів, що під час семигодинного допиту Романа не пускали навіть у туалет. За його словами, адвоката до затриманого пустили тільки через 12 днів після затримання.

Затримання Романа Протасевича відбулося 23 травня в аеропорту Мінська. Журналіст знаходився на борту літака компанії RyanAir, який екстрено посадили на вимогу влади Білорусі.

Романа Протасевича відправили в СІЗО КДБ в Мінську, куди відправили його дівчину Софію Сапегу. Родичі дізналися про це, коли у них взяли передачу, адвокату ж було заборонено розголошувати таку інформацію.