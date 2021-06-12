"Остановите Лукашенко!": родители Протасевича обратились за помощью к Меркель

Журналист Роман Протасевич каждый день подвергается пыткам со стороны силовиков и не получает писем, уверены его близкие.

Родители сооснователя Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель, канцлера Германии, помочь с освобождением их сына и других заключенных в Беларуси. Об этом Дмитрий и Наталья рассказали в интервью немецкому изданию Bild.

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Наталья и Дмитрий Протасевичи заявили, что их сын и другие политические заключенные в Беларуси страдают от насилия. Письма от родителей до Романа Протасевича не доходят, а его адвокат не может свободно говорить с ними по телефону. На видео с "признаниями" заключенного, которые опубликовали белорусские власти, родители заметили следы пыток, такие как искривление носа, которое может свидетельствовать о переломе, а также синяки на шее, которые эксперты считают следами удушения.

Как рассказал Дмитрий Протасевич, они сбежали из Беларуси в Польшу в августе 2020 года, опасаясь ареста. Родители предполагают, что правоохранители собирались наказать их за деятельность сына, хотя сами они не были политически активными — отец даже служил в белорусской армии до 2019 года. В связи с этим мужчина обратился к Ангеле Меркель с просьбой о помощи, он надеется, что Германия сможет вывезти заключенных из тюрем в Беларуси, где над ними издеваются.

"Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию", — обратились родственники Романа к Ангеле Меркель и немецкому народу. — "Пожалуйста, остановите Лукашенко! Каждый дополнительный день, нет, каждый дополнительный час стоит невиновным, включая детей, их жизней".

Ранее Дмитрий Протасевич рассказал, что во время семичасового допроса Романа не пускали даже в туалет. По его словам, адвоката к задержанному пустили только спустя 12 дней после задержания.

Задержание Романа Протасевича произошло 23 мая в аэропорту Минска. Журналист находился на борту самолета компании RyanAir, который экстренно посадили по требованию властей Беларуси.

Романа Протасевича отправили в СИЗО КГБ в Минске, куда отправили его девушку Софию Сапегу. Родственники узнали об этом, когда у них приняли передачу, адвокату же было запрещено разглашать такую информацию.