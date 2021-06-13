"Подбайте про неї": Байден на зустрічі з Єлизаветою II порівняв королеву зі своєю мамою (фото)
За словами журналістів, це одне з перших публічних заходів монарха з тих пір, як помер її чоловік принц Філіп.
Президент США Джо Байден в компанії своєї дружини Джилл провів закриту зустріч з королевою Єлизаветою II в Віндзорському замку.
Про це пише CNN.
За даними журналістів, закрита зустріч тривала близько години, а пізніше в аеропорту Хітроу Джо Байден назвав переговори з королевою Єлизаветою II "відмінною розмовою".
Президент США заявив, що в ході зустрічі королева Великобританії Єлизавета II цікавилася про президента РФ Володимира Путіна, з яким у нього 16 червня в Женеві відбудеться саміт, і про лідера КНР Сі Цзіньпіна.
"У нас була відмінна розмова. Вона була дуже щедрою", — заявив Джо Байден і порівняв королеву Єлизавету II зі своєю мамою.
Лідер Білого дому висловив надію, що монарх Великобританії не образиться на таке порівняння і додав, що Єлизавета II "нагадала мені мою матір з точки зору її зовнішнього вигляду і щедрості".
Байден заявив, що запросив королеву Єлизавету II з офіційним візитом до Сполучених Штатів.
"Подбайте про неї", — звернувся президент США до високопоставленого американського дипломата в Сполученому Королівстві.
Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден порушив королівський протокол під час зустрічі з Єлизаветою II. За словами журналістів, це не засмутило монарха і Єлизавета II "сяяла" на зустрічі.
Також Фокус розповідав, що Джо Байден відмовився від спільної прес-конференції з Путіним після саміту в Женеві. У Білому домі повідомили, що президент США після саміту проведе окрему прес-конференцію з журналістами.