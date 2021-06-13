"Позаботьтесь о ней": Байден на встрече с Елизаветой II сравнил королеву со своей мамой (фото)

По словам журналистов, это одно из первых публичных мероприятий монарха с тех пор, как скончался ее муж принц Филипп.

Президент США Джо Байден в компании своей супруги Джилл провел закрытую встречу с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

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Об этом пишет CNN.

По данным журналистов, закрытая встреча длилась около часа, а позже в аэропорту Хитроу Джо Байден назвал переговоры с королевой Елизаветой II "отличным разговором".

Президент США заявил, что в ходе встречи королева Великобритании Елизавета II интересовалась о президенте РФ Владимире Путине, с которым у него 16 июня в Женеве состоится саммит, и о лидере КНР Си Цзиньпине.

"У нас был отличный разговор. Она была очень щедрой", — заявил Джо Байден и сравнил королеву Елизавету II со своей мамой.

Лидер Белого дома выразил надежду, что монарх Великобритании не обидится на такое сравнение и добавил, что Елизавета II "напомнила мне мою мать с точки зрения ее внешнего вида и щедрости".

Байден заявил, что пригласил королеву Елизавету II с официальным визитом в Соединенные Штаты.

"Позаботьтесь о ней", — обратился президент США к высокопоставленному американскому дипломату в Соединенном Королевстве.

[ + – ] Встреча Джо Байдена с королевой Елизаветой II

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден нарушил королевский протокол во время встречи с Елизаветой II. По словам журналистов, это не огорчило монарха и Елизавета II "сияла" на встрече.

Также Фокус рассказывал, что Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после саммита в Женеве. В Белом доме сообщили, что президент США после саммита проведет отдельную пресс-конференцию с журналистами.