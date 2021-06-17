Дельта-штам: в Індонезії заразилися 350 щеплених CoronaVac, десятки госпіталізовані, — ЗМІ

У ВООЗ уже заявили, що через циркуляцію нових видів коронавірусу саме ця країна може стати епіцентром нової хвилі коронавірусу.

В Індонезії коронавірусом заразилися понад 350 медичних працівників з 1,4 млн повністю щеплених вакциною CoronaVac, якою вакцинують і в Україні. З них госпіталізовано "десятки" людей. Імовірною причиною такого сплеску, ймовірно, є дельта-штам коронавірусу (Δ або В.1.617.2, який також відомий як індійський штам). Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на органи охорони здоровʼя міста Кудус (провінція Центральна Ява).

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У цьому населеному пункті працюють близько 5 тисяч медпрацівників. В Індонезії їх віднесли до пріоритетної групи вакцинації, і вони були одними з перших, хто отримав вакцину від коронавірусу.

Однак, тепер вірус "обходить" захист медиків. У більшості з них не було симптомів, і вони пройшли самоізоляцію в домашніх умовах. Однак, десятки тих, хто заразився, опинилися госпіталізованими з високою температурою і зниженим рівнем насичення крові киснем.

Через цей спалах кількість заповнених у Кудус ліжок для COVID-пацієнтів перевищила 90%.

За інформацією Reuters, понад пʼять лікарів і одна медсестра померли від коронавірусу, незважаючи на вакцинацію (одна з них була вакцинована лише першою дозою, а в іншого була супутня патологія).

У звʼязку з поширенням нових штамів коронавірусу в Індонезії, ВООЗ повідомила про те, що саме ця країна може стати епіцентром нової хвилі коронавірусу, пише Associated Press.

Через це чиновники ВООЗ уже звернулися до влади країни і закликали їх прискорити кампанію з вакцинації та посилити карантинні обмеження.

"Нам потрібно прискорити вакцинацію, щоб домогтися імунітету серед населення, який, як ми сподіваємося, може зупинити поширення COVID-19", — зазначив президент Індонезії Джоко Відодо.

Також він повідомив, що розпорядився до наступного місяця збільшити кількість вакцинованих людей щодня до 1 мільйона.

Згідно з даними порталу Worldomerets, за минулу добу в Індонезії зафіксовано 12,6 тисячі нових випадків коронавірусу і 277 смертей. Усього за час пандемії в країні зафіксували 1,95 млн випадків захворювання і 53 753 смертей.

Нагадаємо, нещодавно в НАН України повідомили, що нашій країні може загрожувати індійський штам коронавірусу. Учені заявили, що в Україну дельта-штам може потрапити з Росії і закликали перекрити з нею кордон.

Нагадаємо, у ВООЗ заявляли, що індійський штам коронавірусу може закріпитися в Європі через ослаблення карантину. У середині травня ВООЗ визнала індійський штам коронавірусу "загрозою глобального масштабу", заявивши, що той швидше поширюється і може обходити деякі види захисту.