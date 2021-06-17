Дельта-штамм: в Индонезии заразились 350 привитых CoronaVac, десятки госпитализированы, - СМИ

В ВОЗ уже заявили, что из-за циркуляции новых видов коронавируса именно эта страна может стать эпицентром новой волны коронавируса.

В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек. Предположительной причиной такого всплеска, вероятно, является дельта-штамм коронавируса (Δ или В.1.617.2, который также известен как индийский штамм). Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на органы здравоохранения города Кудус (провинция Центральная Ява).

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В этом населенном пункте работают около 5 тысяч медработников. В Индонезии их отнесли к приоритетной группе вакцинации и они были одними из первых, кто получил вакцину от коронавируса.

Однако теперь вирус "обходит" защиту медиков. У большинства из них не было симптомов и они прошли самоизоляцию в домашних условиях. Однако десятки заразившихся оказались госпитализированы с высокой температурой и сниженным уровнем насыщения крови кислородом.

Из-за этой вспышки количество заполненных в Кудусе коек для COVID-пациентов превысило 90%.

По информации Reuters, не менее пяти врачей и одна медсестра умерли от коронавируса несмотря на вакцинацию (один из них был вакцинирован лишь первой дозой, а у другого была сопутствующая патология).

В связи с распространением новых штаммов коронавируса в Индонезии ВОЗ сообщила о том, что именно эта страна может стать эпицентром новой волны коронавируса, пишет Associated Press.

Из-за этого чиновники ВОЗ уже обратились к властям страны и призвали их ускорить кампанию по вакцинации и усилить карантинные ограничения.

"Нам нужно ускорить вакцинацию, чтобы добиться иммунитета среди населения, который, как мы надеемся, может остановить распространение COVID-19", — отметил президент Индонезии Джоко Видодо.

Также он сообщил, что распорядился к следующему месяцу увеличить количество вакцинируемых ежедневно людей до 1 миллиона.

Согласно данным портала Worldomerets, за прошедшие сутки в Индонезии зафиксировано 12,6 тысячи новых случаев коронавируса и 277 смертей. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 1,95 млн случаев заболевания и 53 753 смертей.

Напомним, недавно в НАН Украины сообщили, что нашей стране может грозить индийский штамм коронавируса. Ученые завили, что в Украину дельта-штамм может попасть из России и призвали перекрыть с ней границы.

Напомним, в ВОЗ заявляли, что индийский штамм коронавируса может закрепиться в Европе из-за ослабления карантина. В середине мая ВОЗ признала индийский штамм коронавируса "угрозой глобального масштаба", заявив, что тот быстрее распространяется и может обходить некоторые виды защиты.