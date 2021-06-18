Приборкати ведмедя. Чому американські ЗМІ критикують Байдена за м'якість стосовно Росії

У нас вже встигли обговорити підсумки саміту Байден-Путін. Як водиться, в Україні знають набагато більше про хід переговорів, ніж самі учасники.

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І за традицією, одна частина суспільства вважає, що "Україну здали", а інша — що "Україну захистили".

Хоча насправді, не відбулося ні першого, ні другого.

На саміті взагалі не було будь-якого смислового контексту, і ось чому.

Тут потрібно трохи ускладнити текст, але лише для того, щоб спростити загальне розуміння.

Ентоні Гідденс, видатний англійський соціолог і розробник концепції "радикального модернізму" висунув ключову ідею, на якій, на його думку, грунтується західне суспільство — почуття "онтологічної безпеки".

Суть його у тому, що самоідентифікація і розвиток індивіда може відбуватися лише за умови відчуття зовнішньої безпеки, на забезпечення якої і працюють всі державні інституції та громадські цінності.

Людині потрібно тільки розкрити свій потенціал, але від внутрішніх загроз і зовнішніх — її захистять.

Сама вона вже не у змозі цього зробити, та й не хоче. Такий індивід абсолютно беззахисний у ситуації, коли ця ізольована капсула дасть тріщину.

Онтологічна безпеку має на увазі прогнозованість майбутнього і автономність.

Як написав сам Гідденс: "Повсякденне життя — більшою чи меншою мірою, залежить від особливостей контексту і специфіки індивідуальної особистості, — мається на увазі наявність системи онтологічної безпеки, що виражає незалежність (автономність) контролю за діями людини у межах передбачуваного ходу подій".

На принципі "онтологічної безпеки" базуються всі концепції колективної оборони на зразок НАТО (всі хочуть спільно оборонятися, розуміючи, що самі особисто не будуть цього робити у разі реальної війни).

Будь-яка криза породжує відчуття втрати "онтологічної безпеки". Саме тому, західний світ так важко пережив пандемію коронавірусу — ситуація, коли потрібно було вибирати, кому надавати допомогу, а кому ні — це крах моделі відносин, в якій абсолютизується життя і право вибору індивіда.

Вийшло зворотне — право жити або померти для індивіда визначали випадкові люди — лікарі вірусного відділення.

У відносинах з РФ, колективний Захід поводився, як сучасна людина, яка вважає, що "ліс загальний" і кожен може в ньому гуляти, не питаючи інших.

Це відносно нешкідливо тривало, поки "гуляли на околиці лісу". Але як тільки зайшли всередину — зіткнулися з ведмедем, у якого були свої міркування щодо того, хто в лісі хазяїн (до речі, приклад з ведмедем — улюблений у Путіна).

В такому варіанті потрібно було "вбити ведмедя", але як це зробити, якщо в рушницю один патрон і той холостий?

Можна вистрілити і налякати звіра, а якщо він не злякається? В такому разі, є інший варіант — грати на гармошці і танцювати. Кажуть, ведмеді дуже цікаві і побачивши таке, стоятимуть на задніх лапах.

В останні роки США застосували проти РФ весь арсенал боротьби, який не виходить за контур онтологічної безпеки. Йдеться про санкції в координатах і правилах того світу, який формується Заходом і контролюється ним.

Дуже швидко цей арсенал був вичерпаний, що дозволило Путіну впритул наблизиться до контуру онтологічної безпеки Заходу, який виявився явно не готовий вистрілити у ведмедя холостими.

Навіть не сама загроза, а лише натяк на загрозу, викликав на Заході майже екзистенційний жах, який визначається словами: "А що, якщо завтра війна?".

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Путін виявився готовий до максимального зближення контурів онтологічної безпеки між РФ і Заходом, а Захід сподівався, що все обмежиться застосуванням санкцій інструментарію, що не зачіпає цей контур.

Більше того, Путін намацав цю больову точку Заходу і натискаючи на неї, буде вибудовувати свою стратегію (точка була "намацана" навесні цього року).

Симптоматично, що першим усвідомив цей ризик саме Байден, з його колосальним досвідом в політиці та історичною памʼяттю часів Холодної війни.

Саме тому, на саміті з Путіним, Байден займався "вигадуванням" контексту нових відносин з РФ, створенням якогось віртуального континууму взаємодії Заходу з Росією.

Що завгодно: Арктика, Китай, кіберзагрози. Можна навіть без найменших шансів на успіх, аби створити мінімальний буфер по периметру контуру онтологічної безпеки.

Симптоматично, що єдиний документ, який Байдену був потрібен від Путіна (і його таки підписали) — це заява про стратегічну безпеку і незастосування ядерної зброї.

Простими словами, Байдену зараз потрібно грати на гармошці і танцювати, танцювати і грати на гармошці...

Цей новий формат поки що не усвідомили навіть в Америці. Саме тому, на Байдена накинулися американські журналісти: як він міг говорити з ведмедем, його потрібно було застрелити або посадити на ланцюг.

Зміну риторики американського президента сприйняли, як якийсь жах, що вирвався з під контролю, з виразом обличчя на кшталт "Крику" Едварда Мунка.

Висновки для України ще тільки належить усвідомити. Цей геополітичний пазл надовго, років на 15.

Я вже писав про "геополітичні трикутники" і, схоже, що ключовим, в контексті балансу сил і протисил стає трикутник "Китай — РФ — США". Саме тому, після зустрічі з Байденом, Путін поїде до Сін Цзіньпіна.

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Це, по суті, крах нашої зовнішньополітичної стратегії останніх семи років.

У кращому випадку ми будемо виступати у ролі фішки в гібридних геополітичних схемах США для забезпечення онтологічної безпеки Заходу. У гіршому — не хочеться навіть думати…

Потрібне термінова перезавантаження базової стратегії розвитку країни в цих умовах, що змінилися, але поки що Зеленський продовжує примітивно використовувати холості оберти свого попередника, наївно вважаючи, що на них можна кудись приїхати…

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Публікується за згодою автора.