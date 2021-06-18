Обуздать медведя. Почему американские СМИ критикуют Байдена за мягкость в отношении России

У нас уже успели обсудить итоги саммита Байден-Путин. Как водится, в Украине знают намного больше о ходе переговоров, чем сами участники.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

И по традиции, одна часть общества считает, что "Украину сдали", а другая — что "Украину защитили".

Хотя на самом деле, не произошло ни первого, ни второго.

На саммите вообще не было какого-либо смыслового контекста, и вот почему.

Здесь нужно немного усложнить текст, но лишь для того, чтобы упростить общее понимание.

Энтони Гидденс, выдающийся английский социолог и разработчик концепции "радикального модернизма" выдвинул ключевую идею , на которой, по его мнению, основывается западное общество — чувство "онтологической безопасности".

Суть его в том, что самоидентификация и развитие индивида может происходить лишь при условии ощущения внешней безопасности, на обеспечение которой и работают все государственные институции и общественные ценности.

Человеку нужно только раскрыть свой потенциал, но от внутренних угроз и внешних — его защитят.

Сам он уже не в состоянии этого сделать, да и не хочет. Такой индивид абсолютно беззащитен в ситуации, когда эта изолированная капсула даст трещину.

Онтологическая безопасность подразумевает прогнозируемость будущего и автономность.

Как написал сам Гидденс: "Повседневная жизнь — в большей или меньшей степени, зависящая от особенностей контекста и специфики индивидуальной личности, — подразумевает наличие системы онтологической безопасности, выражающей независимость (автономность) контроля за действиями человека в рамках предсказуемого хода событий".

На принципе "онтологической безопасности" базируются все концепции коллективной обороны вроде НАТО (все хотят совместно обороняться, понимая, что сами лично не будут этого делать в случае реальной войны).

Любой кризис порождает чувство утраты "онтологической безопасности". Именно поэтому, западный мир так тяжело пережил пандемию коронавируса — ситуация, когда нужно было выбирать, кому оказывать помощь, а кому нет — это крах модели отношений, в которой абсолютизируется жизнь и право выбора индивида.

Важно

Чуда не будет. Как Украина привыкла к Михеилу Саакашвили

Получилось обратное — право жить или умереть для индивида определяли случайные люди — врачи вирусного отделения.

В отношениях с РФ, коллективный Запад вел себя, как современный человек, который считает, что "лес общий" и каждый может в нем гулять, не спрашивая других.

Это относительно безвредно продолжалось, пока "гуляли на окраине леса". Но как только зашли вглубь — столкнулись с медведем, у которого были свои соображения на счет того, кто в лесу хозяин (кстати, пример с медведем — любимый у Путина).

В таком варианте, нужно было "убить медведя", но как это сделать, если в ружье один патрон и тот холостой?

Можно выстрелить и напугать зверя, а если он не испугается? В таком случае, есть иной вариант — играть на гармошке и танцевать. Говорят, медведи очень любопытные и увидев такое, будут стоять на задних лапах.

В последние годы США применили в отношении РФ весь арсенал борьбы, не выходящий за контур онтологической безопасности. Речь о санкциях в координатах и правилах того мира, который формируется Западом и контролируется им.

Очень быстро данный арсенал был исчерпан, что позволило Путину вплотную приблизится к контуру онтологической безопасности Запада, который оказался явно не готов выстрелить в медведя холостыми.

Даже не сама угроза, а лишь намек на угрозу, вызвал на Западе почти экзистенциальный ужас, который определяется словами: "А что, если завтра война?".

Важно

Помириться с медведем. Применимы ли для Украины уроки войны Финляндии с СССР?

Путин оказался готов к максимальному сближению контуров онтологической безопасности между РФ и Западом, а Запад надеялся, что все ограничится применением санкционного инструментария, не задевающего этот контур.

Более того, Путин нащупал эту болевую точку Запада и надавливая на нее, будет выстраивать свою стратегию (точка была "нащупана" весной этого года).

Симптоматично, что первым осознал этот риск именно Байден, с его колоссальным опытом в политике и исторической памятью времен Холодной войны.

Именно поэтому, на саммите с Путиным, Байден занимался "придумыванием" контекста новых отношений с РФ, созданием некоего виртуального континуума взаимодействия Запада с Россией.

Что угодно: Арктика, Китай, киберугрозы. Можно даже без малейших шансов на успех, лишь бы создать минимальный буфер по периметру контура онтологической безопасности.

Симптоматично, что единственный документ, который Байдену был нужен от Путина (и его таки подписали) — это заявление о стратегической безопасности и неприменении ядерного оружия.

Простыми словами, Байдену сейчас нужно играть на гармошке и танцевать, танцевать и играть на гармошке…

Этот новый формат пока еще не осознали даже в Америке. Именно поэтому, на Байдена накинулись американские журналисты: как он мог говорить с медведем, его нужно было застрелить или посадить на цепь.

Изменение риторики американского президента было воспринято, как некий вырвавшийся из под контроля ужас, с выражением лица вроде "Крика" Эдварда Мунка.

Выводы для Украины еще только предстоит осознать. Этот геополитический пазл надолго, лет на 15.

Я уже писал о "геополитических треугольниках" и, похоже, что ключевым, в контексте баланса сил и противосил становится треугольник "Китай — РФ — США". Именно поэтому, после встречи с Байденом, Путин поедет к Син Цзиньпину.

Важно

НАТО не поможет. Чем опасны для обороны Украины иллюзии о вступлении в Альянс

Это, по сути, крах нашей внешнеполитической стратегии последних семи лет.

В лучшем случае мы будем выступать в роли фишки в гибридных геополитических схемах США для обеспечения онтологической безопасности Запада. В худшем — не хочется даже думать….

Нужна срочная перезагрузка базовой стратегии развития страны в этих изменившихся условиях, но пока что Зеленский продолжает примитивно использовать холостые обороты своего предшественника, наивно полагая, что на них можно куда-то приехать…

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.