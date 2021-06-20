Бельгійського "Рембо", який погрожував помститися за щеплення і локдауни, знайшли мертвим
Юрген Конінгс був в розшуку понад місяць, весь цей час на території країни діяв найвищий рівень терористичної загрози.
У Бельгії виявили тіло зниклого спецпризначенця Юргена Конінгса, якого з 17 травня розшукувала поліція. Про це повідомляє нідерландське видання DeMorgen.
За інформацією видання, тіло виявив мисливець Леонард Хубен в Дільсербосе. Він відчув сильний неприємний запах вранці, коли їхав на велосипеді. Спочатку мисливець переконався, що це не підстрелена косуля або кабан, а потім вже викликав поліцію. За його словами у спецпризначенця був при собі пістолет, сокира, ніж і боєприпаси. Пізніше в поліцію подзвонив і мер міста Маасейк, який також прогулювався на велосипеді й знайшов тіло.
Попередня причина смерті — самогубство з вогнепальної зброї. Точну причину прокурори зможуть назвати після медичної експертизи. У Бельгії завершилася національна операція по боротьбі з тероризмом за рекомендацією Національного кризового центру.
Користувачі соціальних мереж публікують фотографії з написом "Юрген Конінгс герой війни, зраджений бельгійським режимом, але вшанований фламандським народом. Спочивай з миром".
Для того, щоб спіймати Юргена Конінгса в країні був введений найвищий, 4 рівень терористичної загрози. Настільки високий рівень влади пояснювали наявністю реального плану дій у Конінгса. Правоохоронці брали під свій захист його товаришів по службі, міністра оборони країни Людівіна Дедондера, а також його колишню дружину.
Військовий погрожував розправою ведучому вірусологу країни Марку ван Росту. Саме він приймав рішення про введення локдауну в Бельгії. Сімʼю Марка ван Раста силовики поселили в конспіративну квартиру, яку охороняли поліцейські. Сьогодні у лікаря день народження, він написав, що його синові особливо приємно, що Конінгса знайшли. При цьому думає він зараз про рідних і близьких загиблого, які втратили члена сімʼї або друга.
Юрген Конінгс віддав службі 30 років свого життя, він служив в Лівані, Югославії, Іраку та Афганістані. В армії він був снайпером, товариші по службі стверджували, що він міг тижнями виживати в диких умовах. Лише недавно він став проявляти ультраправі та расистські висловлювання на Facebook. Проти нього застосовували дисциплінарні стягнення, але забороняти користуватися зброєю не стали.
Перед 17 травня, коли стали відомі його плани, він зняв всі гроші зі своєї картки, вкрав з військової бази кулемет, гранатомети та патрони до них. У листі він написав, що більше не зможе жити в суспільстві, де все забрали політики і вірусологи. У лісі знайшли його замінований автомобіль без номерів, в якому були гранатомети з боєприпасами.
Для затримання злочинця було залучено 400 військових і 20 одиниць військової техніки. В його підтримку користувачі Facebook створили групу, в якій відкрито підтримували Конінгса, однак її видалила адміністрація. В ній було понад 40 тисяч учасників.