Бельгійського "Рембо", який погрожував помститися за щеплення і локдауни, знайшли мертвим

Юрген Конінгс був в розшуку понад місяць, весь цей час на території країни діяв найвищий рівень терористичної загрози.

У Бельгії виявили тіло зниклого спецпризначенця Юргена Конінгса, якого з 17 травня розшукувала поліція. Про це повідомляє нідерландське видання DeMorgen.

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За інформацією видання, тіло виявив мисливець Леонард Хубен в Дільсербосе. Він відчув сильний неприємний запах вранці, коли їхав на велосипеді. Спочатку мисливець переконався, що це не підстрелена косуля або кабан, а потім вже викликав поліцію. За його словами у спецпризначенця був при собі пістолет, сокира, ніж і боєприпаси. Пізніше в поліцію подзвонив і мер міста Маасейк, який також прогулювався на велосипеді й знайшов тіло.

Попередня причина смерті — самогубство з вогнепальної зброї. Точну причину прокурори зможуть назвати після медичної експертизи. У Бельгії завершилася національна операція по боротьбі з тероризмом за рекомендацією Національного кризового центру.

Користувачі соціальних мереж публікують фотографії з написом "Юрген Конінгс герой війни, зраджений бельгійським режимом, але вшанований фламандським народом. Спочивай з миром".

Фото: Facebook | Tim Appels

[ + – ] Для пошуку бійця залучали 20 одиниць військової техніки і 400 військових Фото: AP Photo

Для того, щоб спіймати Юргена Конінгса в країні був введений найвищий, 4 рівень терористичної загрози. Настільки високий рівень влади пояснювали наявністю реального плану дій у Конінгса. Правоохоронці брали під свій захист його товаришів по службі, міністра оборони країни Людівіна Дедондера, а також його колишню дружину.

Військовий погрожував розправою ведучому вірусологу країни Марку ван Росту. Саме він приймав рішення про введення локдауну в Бельгії. Сімʼю Марка ван Раста силовики поселили в конспіративну квартиру, яку охороняли поліцейські. Сьогодні у лікаря день народження, він написав, що його синові особливо приємно, що Конінгса знайшли. При цьому думає він зараз про рідних і близьких загиблого, які втратили члена сімʼї або друга.

[ + – ] Юрген Конінгс у військовій формі Фото: Dailymail.co.uk

Юрген Конінгс віддав службі 30 років свого життя, він служив в Лівані, Югославії, Іраку та Афганістані. В армії він був снайпером, товариші по службі стверджували, що він міг тижнями виживати в диких умовах. Лише недавно він став проявляти ультраправі та расистські висловлювання на Facebook. Проти нього застосовували дисциплінарні стягнення, але забороняти користуватися зброєю не стали.

[ + – ] Репортаж про спецназівця від 17 червня.

Перед 17 травня, коли стали відомі його плани, він зняв всі гроші зі своєї картки, вкрав з військової бази кулемет, гранатомети та патрони до них. У листі він написав, що більше не зможе жити в суспільстві, де все забрали політики і вірусологи. У лісі знайшли його замінований автомобіль без номерів, в якому були гранатомети з боєприпасами.

Для затримання злочинця було залучено 400 військових і 20 одиниць військової техніки. В його підтримку користувачі Facebook створили групу, в якій відкрито підтримували Конінгса, однак її видалила адміністрація. В ній було понад 40 тисяч учасників.