Бельгийского "Рэмбо", угрожавшего отомстить за прививки и локдауны, обнаружили мертвым

Юрген Конингс был в розыске больше месяца, все это время на территории страны действовал наивысший уровень террористической угрозы.

В Бельгии обнаружили тело пропавшего спецназовца Юргена Конингса, которого с 17 мая разыскивала полиция. Об этом сообщает нидерландское издание DeMorgen.

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По информации издания, тело обнаружил охотник Леонард Хубен в Дильсербосе. Он почувствовал сильный неприятный запах утром, когда ехал на велосипеде. Он сперва убедился, что это не подстреленная косуля или кабан, а потом уже вызвал полицию. По словам охотника, у спецназовца был при себе пистолет, топор, нож и боеприпасы. Позднее в полицию позвонил и мэр города Маасейк, который также прогуливался на велосипеде.

Предварительная причина смерти — самоубийство из огнестрельного оружия. Точную причину прокуроры смогут назвать после медицинской экспертизы. В Бельгии завершилась национальная операция по борьбе с терроризмом по рекомендации Национального кризисного центра.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии с надписью "Юрген Конингс герой войны, преданный бельгийским режимом, но почитается фламандским народом. Покойся с миром".

[ + – ] Фото в честь погибшего Фото: Facebook | Tim Appels

[ + – ] Для поиска бойца привлекали 20 единиц военной техники и 400 военных Фото: AP Photo

Для поимки Юргена Конингса в стране был введен наивысший, 4 уровень террористической угрозы. Столь высокий уровень власти объясняли наличием реального плана действий у Конингса. Правоохранители брали под свою защиту его сослуживцев, министра обороны страны Людивина Дедондера, а также его бывшую жену.

Военный угрожал расправой ведущему вирусологу страны Марку ван Расту. Именно он принимал решения о введении локдауна в Бельгии. Семью Марка ван Раста силовики поселили в конспиративную квартиру, которую охранили полицейские. Сегодня у врача день рождения, он написал, что его сыну особенно приятно, что Конингса нашли. При этом думает он сейчас о родных и близких погибшего, которые потеряли члена семьи или друга.

[ + – ] Юрген Конингс в военной форме Фото: Dailymail.co.uk

Юрген Конингс отдал службе 30 лет своей жизни, он служил в Ливане, Югославии, Ираке и Афганистане. В армии он был снайпером, сослуживцы утверждали, что он мог неделями выживать в диких условиях. Лишь недавно он стал проявлять ультраправые и расистские высказывания в Facebook. Против него применяли дисциплинарные взыскания, но запрещать пользоваться оружием не стали.

[ + – ] Репортаж о спецназовце от 17 июня.

Перед 17 мая, когда стали известны его планы, он снял все деньги со своей карты, украл с военной базы пулемет, гранатометы и патроны к ним. В письме он написал, что больше не сможет жить в обществе, где все отняли политики и вирусологи. В лесу нашли его заминированный автомобиль без номеров, в котором были гранатометы с боеприпасами.

Для поимки преступника было привлечено 400 военных и 20 единиц военной техники. В его поддержку пользователи Facebook создавали группу, в которой открыто поддерживали Конингса, на пике в ней было больше 40 тысяч участников. Однако администрация соцсети удалила ее.