Радник Байдена розповів, що чекає Китай в разі відмови від розслідування пандемії

За словами Джека Саллівана, Китай повинен дозволити розслідування на своїй території.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Китай зіткнеться з "ізоляцією в міжнародному співтоваристві", якщо країна не буде співпрацювати з розслідуванням причин пандемії коронавируса. Про це повідомляє FOX News.

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"Те, що Джо Байден зробив в Європі на цьому тижні, так це згуртував демократичний світ, щоб вперше з початку COVID-19, він виступив єдиним фронтом з цього питання. Він переконав G-7 підтримати заяву, в якому в унісон кажуть, що Китай повинен дозволити розслідування на своїй території ", — заявив радник Байдена.

"В остаточному підсумку, Китай повинен опинитися перед жорстким вибором: або вони дозволяють слідчим провести реальне розслідування звідки взявся коронавірус, або стикаються з ізоляцією в міжнародному співтоваристві", — підкреслила Салліван.

Він також додав, що США не збираються покладатися виключно на Китай.

"Президент залишає за собою право проведення власного аналізу за допомогою нашого розвідувального співтовариства, а також за допомогою іншої роботи, яка ведеться з союзниками і партнерами, продовжуючи чинити тиск на всіх фронтах, поки ми не з'ясуємо, звідки прийшов цей вірус", — говорить Салліван.

Раніше на минулому тижні з цього приводу висловлювався і президент США.

"Китай щосили намагається представити себе відповідальною і дуже, дуже товариською країною. Вони дуже, дуже стараються розповісти світу про те, що допомагають в подоланні COVID-19 і постачанні вакцин. Але є речі, які не потребують поясненні. Невже Китай дійсно намагається розібратися в цьому? ", — заявив президент Джо Байден.

Ще в травні Байден опублікував заяву, в якій говориться, що розвідувальне співтовариство США "об'єдналося навколо двох імовірних сценаріїв" походження пандемії, "включаючи питання про те, чи виникли вона в результаті контакту людини із зараженою твариною або в результаті лабораторної аварії".

Байден також попросив розвідувальне співтовариство " подвоїти зусилля по збору та аналізу інформації, яка могла б наблизити нас до остаточного висновку".

Раніше Китай відмовився видавати ВООЗ вихідні дані про перші випадки коронавірусу. Відомо, що представники ВООЗ запитували у китайської влади дані про 174 перших випадках зараження коронавірусом в місті Ухань.