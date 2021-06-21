Советник Байдена рассказал, что ждет Китай в случае отказа от расследования пандемии

По словам Джека Салливана, Китай должен разрешить расследование на своей территории.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Китай столкнется с "изоляцией в международном сообществе", если страна не будет сотрудничать с расследованием причин пандемии коронавируса. Об этом сообщает FOX News.

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"То, что Джо Байден сделал в Европе на этой неделе, так это сплотил демократический мир, чтобы впервые с начала COVID-19, он выступил единым фронтом по этому вопросу. Он убедил G-7 поддержать заявление, в котором в унисон говорится, что Китай должен разрешить расследование на своей территории", – заявил советник Байдена.

"В конечном итоге, Китай должен оказаться перед жестким выбором: либо они позволяют следователям провести реальное расследования откуда взялся коронавирус, либо сталкиваются с изоляцией в международном сообществе", – почеркнул Салливан.

Он также добавил, что США не собираются полагаться исключительно на Китай.

"Президент оставляет за собой право проведения собственного анализа с помощью нашего разведывательного сообщества, а также посредством другой работы, которая ведется с союзниками и партнерами, продолжая оказывать давление на всех фронтах, пока мы не выясним, откуда пришел этот вирус", – говорит Салливан.

Ранее на минувшей неделе по этому поводу высказывался и президент США.

"Китай изо всех сил пытается представить себя ответственной и очень, очень общительной страной. Они очень, очень стараются рассказать миру о том, что помогают в преодолении COVID-19 и поставке вакцин. Но есть вещи, которые не нуждаются в объяснении. Неужели Китай действительно пытается разобраться в этом?", – заявил президент Джо Байден.

Еще в мае Байден опубликовал заявление, в котором говорится, что разведывательное сообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев" происхождения пандемии, "включая вопрос о том, возникли ли она в результате контакта с человека с зараженным животным или в результате лабораторной аварии".

Байден также попросил разведывательное сообщество "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к окончательному выводу".

Ранее Китай отказался выдавать ВОЗ исходные данные о первых случаях коронавируса. Известно, что представители ВОЗ запрашивали у китайских властей данные о 174 первых случаях заражения коронавирусом в городе Ухань.