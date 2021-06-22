В Австралії через полчища мишей евакуювали сотні ув'язнених (відео)

Нашестя гризунів змусило тюремну адміністрацію переселити в'язнів, які відбувають покарання, в інше місце на час ремонту та дезінфекції.

Понад 400 увʼязнених і 200 співробітників виправного центру Веллінгтона (Австралія) будуть переміщені в інші заклади пенітенціарної системи країни протягом найближчих двох тижнів.

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Як повідомляє ВВС, гризуни вже завдали істотної шкоди тюремній інфраструктурі, включаючи пошкодження внутрішньої проводки.

Уточнюється, що Новий Південний Уельс потерпає від нашестя мишей через великий урожай зерна, зібраний цього року. Крім того, через посуху зменшилася популяція хижаків, які полювали на цих гризунів.

Роботу вʼязниці доведеться призупинити мінімум на чотири місяці, поки її не звільнять від мишей і не відремонтують.

"Миші увірвалися в центр і заподіяли така шкоду, що нам набагато краще евакуювати центр на час", — заявив комісар з виправної служби Нового Південного Уельсу Пітер Северин.

[ + – ] Нашестя мишей в Австралії

Нагадаємо, в травні поточного року повідомлялося про те, що на сході Австралії міста масово атакують миші. Після проливних дощів у 2020 році, популяція гризунів зросла настільки, що місцева влада планує почати видавати отруту всім фермерам.

Також ми розповідали, що літак авіакомпанії Air India, що відправився з Делі в напрямку Нью-Йорка (США), незабаром після зльоту повернувся в аеропорт через виявленого на борту кажана.

А минулого року під час аудиту Держрезерву виявили недостачу 2800 вагонів зерна на 800 млн грн, які, як заявили чиновники, "зʼїли миші".