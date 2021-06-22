В Австралии из-за полчища мышей эвакуировали сотни заключенных (видео)

Нашествие грызунов заставило тюремную администрацию переселить отбывающих наказание в другое место на время ремонта и дезинфекции.

Более 400 заключенных и 200 сотрудников исправительного центра Веллингтона (Австралия) будут перемещены в другие заведения пенитенциарной системы страны в течение ближайших двух недель.

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Как сообщает ВВС, грызуны уже нанесли существенный ущерб тюремной инфраструктуре, включая повреждение внутренней проводки.

Уточняется, что Новый Южный Уэльс страдает от нашествия мышей в связи с большим урожаем зерна, собранным в этом году. Кроме того, из-за засухи уменьшилась популяция хищников, охотившихся на этих грызунов.

Работу тюрьмы придется приостановить минимум на четыре месяца, пока ее не освободят от мышей и не отремонтируют.

"Мыши ворвались в центр и причинили такой ущерб, что нам гораздо лучше эвакуировать центр на время", – заявил комиссар по исправительной службе Нового Южного Уэльса Питер Северин.

[ + – ] Нашествие мышей в Австралии

Напомним, в мае текущего года сообщалось о том, что на востоке Австралии города массово атакуют мыши. После проливных дождей в 2020 году, популяция грызунов выросла настолько, что местные власти планируют начать выдавать отраву всем фермерам.

Также мы рассказывали, что самолет авиакомпании Air India, отправившийся из Дели в направлении Нью-Йорка (США), вскоре после взлета вернулся в аэропорт из-за обнаруженной на борту летучей мыши.

А в прошлом году во время аудита Госрезерва выявили недостачу 2800 вагонов зерна на 800 млн грн, которые, как заявили чиновники, "съели мыши".