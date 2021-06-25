У німецькому Вюрцбурзі невідомий напав на перехожих і зарізав трьох осіб, — ЗМІ (фото, відео)
Чоловік, озброєний ножем, атакував місцевих жителів у центрі міста. Місце події оточили, триває розслідування.
У центрі міста Вюрцбург (Німеччина) невідомий чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих, убивши при цьому кілька людей.
Як повідомляє інформаційний ресурс BR24, злочин стався в районі Барбароссаплац.
Імовірний зловмисник арештований правоохоронцями. Місце події оточене, триває розслідування події.
"Ми заарештували підозрюваного. Зараз немає доказів, що був ще один злочинець. Небезпеки для населення немає. Будь ласка, утримайтеся від припущень, подробиці будуть пізніше", — повідомила у Twitter місцева поліція.
Також зʼявився момент затримання злочинця, який напав з ножем на жителів Вюрцбурга.
Нагадаємо, в квітні в графстві Дорсет (Великобританія) зарізали 83-річного сере Річарда Саттона, який був одним з найбагатших людей країни.
У червні минулого року в готелі в центрі Глазго невідомий зарізав трьох осіб.
Також повідомлялося, що в листопаді минулого року в Польщі ледь не зарізали двох українських студентів.