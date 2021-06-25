У німецькому Вюрцбурзі невідомий напав на перехожих і зарізав трьох осіб, — ЗМІ (фото, відео)

Чоловік, озброєний ножем, атакував місцевих жителів у центрі міста. Місце події оточили, триває розслідування.

У центрі міста Вюрцбург (Німеччина) невідомий чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих, убивши при цьому кілька людей.

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Як повідомляє інформаційний ресурс BR24, злочин стався в районі Барбароссаплац.

Імовірний зловмисник арештований правоохоронцями. Місце події оточене, триває розслідування події.

[ + – ] момент нападу

"Ми заарештували підозрюваного. Зараз немає доказів, що був ще один злочинець. Небезпеки для населення немає. Будь ласка, утримайтеся від припущень, подробиці будуть пізніше", — повідомила у Twitter місцева поліція.

[ + – ] повідомлення поліції

Також зʼявився момент затримання злочинця, який напав з ножем на жителів Вюрцбурга.

[ + – ] затримання зловмисника

Нагадаємо, в квітні в графстві Дорсет (Великобританія) зарізали 83-річного сере Річарда Саттона, який був одним з найбагатших людей країни.

У червні минулого року в готелі в центрі Глазго невідомий зарізав трьох осіб.

Також повідомлялося, що в листопаді минулого року в Польщі ледь не зарізали двох українських студентів.