В немецком Вюрцбурге неизвестный напал на прохожих и зарезал трех человек, – СМИ (фото, видео)

Мужчина, вооруженный ножом, атаковал местных жителей в центре города. Место происшествия оцепили, продолжается расследование.

В центре города Вюрцбург (Германия) неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, убив при этом несколько человек.

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Как сообщает информационный ресурс BR24, преступление произошло в районе Барбароссаплац.

Предполагаемый злоумышленник арестован правоохранителями. Место происшествия оцеплено, продолжается расследование происшествия.

[ + – ] Момент нападения

"Мы арестовали подозреваемого. В настоящее время нет доказательств, что был еще один преступника. Опасности для населения нет. Пожалуйста, воздержитесь от предположений, подробности будут позже", – сообщила в Twitter местная полиция.

[ + – ] Сообщение полиции

Также появился момент задержания преступника, напавшего с ножом на жителей Вюрцбурга.

[ + – ] Задержание злоумышленника

Напомним, в апреле в графстве Дорсет (Великобритания) был зарезан 83-летний сэр Ричард Саттон, который был одним из самых богатых людей страны.

В июне прошлого года в отеле в центре Глазго неизвестный зарезал трех человек.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года в Польше чуть не зарезали двух украинских студентов.