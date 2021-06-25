"Ми відстоювали закон", — Борис Джонсон про прохід корабля Defender у Чорному морі

За словами політика, Великобританія не визнає окупації Криму, тому води півострова — частина суверенної української території.

Премʼєр-міністр Борис Джонсон заявив, що Військово-морські сили діяли абсолютно правильно проходячи через морські води окупованого Криму. Про це повідомляє The Times.

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За словами Джонсона, питання складання маршруту Королівським флотом потрібно адресувати Міністерству оборону. Але на його думку, використання міжнародних територіальних вод було цілком доречним.

"Це частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства так, як ми це робили, вибираючи найкоротший шлях між двома пунктами, і це те, що ми зробили", — стверджує Джонсон.

Міністр оборони Бен Уоллес також додав, що ВМС Британії завжди будуть дотримуватися міжнародного морського права і ніщо не перешкоджатиме мирному проходу їхніх кораблів.

Також джерела журналістів у Міноборони зазначають, що попереджувальні постріли, про які заявляли в РФ, відбулися за 3 морські милі від HMS Defender. Всі вони були спрямовані не за британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня, в РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їх кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод окупованого Криму на 3 км.

У Міноборони Британії стверджували, що вони не помітили пострілів, про які заявляли в РФ. Пізніше ФСБ РФ опублікувала кадри попереджувального вогню по Defender після подій 23 червня.