У Грузії піснями і танцями зустріли есмінець, який "порушив кордон" у Криму (відео)

Есмінець "Defender" зайшов в порт Батумі для забезпечення безпеки союзників в Чорному морі.

Есмінець "Defender" ВМС Великобританії в суботу, 26 червня зайшов в порт міста Батумі (Грузія).

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Місцеві жителі зустрічали корабель на пірсі танцями і музикою, повідомляє в своєму telegram-каналі РЕН ТВ.

На кадрах видно, як близько десяти артистів виконують грузинські національні танці під музичний супровід.

Екіпажу судна така зустріч сподобалася, моряки аплодують їм з борту есмінця.

[ + – ] зустріч есмінця

Посольство Великобританії в Тбілісі повідомило на своїй сторінці в Facebook, що есмінець зайшов в територіальні води Грузії для забезпечення безпеки союзників в Чорному морі.

"Ми раді прийняти один з найпотужніших есмінців ВМС Британії HMS Defender в Батумі", — сказано в повідомленні.

[ + – ] повідомлення посольства

Нагадаємо, 23 червня російські військові звинуватили британський есмінець "Дефендер", що зайшов на три кілометри в територіальне море біля мису Фіолент, в порушенні "державного кордону РФ в Криму".

Повідомлялося, що корабель нібито перетнув "російський кордон". Росіяни стверджують, що їх прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу по "порушнику", а трохи пізніше бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху корабля.

Коментуючи інцидент, премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що есмінець "Дефендер" знаходився в Чорному морі поруч Кримом на законних підставах.

Також він сказав, що Великобританія не визнає окупації Криму, тому води півострова — частина суверенної української території.