В Грузии песнями и танцами встретили эсминец, "нарушивший границу" у Крыма (видео)

Эсминец "Defender" зашел в порт Батуми для обеспечения безопасности союзников в Черном море.

Эсминец "Defender" ВМС Великобритании в субботу, 26 июня зашел в порт города Батуми (Грузия).

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Местные жители встречали корабль на пирсе танцами и музыкой, сообщает в своем telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах видно, как порядка десяти артистов исполняют грузинские национальные танцы под музыкальное сопровождение.

Экипажу судна такая встреча понравилась, моряки аплодирует им с борта эсминца.

[ + – ] Встреча эсминца

Посольство Великобритании в Тбилиси сообщило на своей странице в Facebook, что эсминец зашел в территориальные воды Грузии для обеспечения безопасности союзников в Черном море.

"Мы рады принять один из самых мощных эсминцев ВМС Британии HMS Defender в Батуми", – сказано в сообщении.

[ + – ] Сообщение посольства

Напомним, 23 июня российские военные обвинили британский эсминец "Дефендер" в нарушении "государственной границы РФ в Крыму", зашедший на три километра в территориальное море у мыса Фиолент.

Сообщалось, что корабль якобы пересек "российскую границу". Россияне утверждают, что их пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу по "нарушителю", а чуть позже бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения корабля.

Комментируя инцидент, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец "Дефендер" находился в Черном море рядом Крымом на законных основаниях.

Также он сказал, что Великобритания не признает оккупации Крыма, поэтому воды полуострова – часть суверенной украинской территории.