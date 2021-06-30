Канада встановила новий температурний рекорд: жертвами спеки стали понад 200 осіб (фото)

За словами синоптиків, канадський регіон третій день поспіль б'є рекордні температурні показники після того, як спека накрила захід країни і Тихоокеанський північний захід США.

Канада оголосила про черговий температурний рекорд в +49,5 градусів за Цельсієм, про це повідомляє пресслужба метеослужби Британської Колумбії.

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Як стверджують синоптики, кліматична станція, розташована в Літтоні, повідомила про температуру в +49,5 градусів, яка побила минулі триденні рекорди.

У пресслужбі метеослужби повідомили, що подібну температуру зафіксував термометр, який встановлений у селі Фрейзер-Каньйон.

"О 16:20 кліматична станція Літтона повідомила про 49,5 ° C, що знову бʼє денні й абсолютні температурні рекорди третю добу поспіль. Остаточні цифри і всі інші температурні дані будуть опубліковані пізніше, в другій половині дня", — йдеться в повідомленні синоптиків.

[ + – ] У Канаді зафіксований історичний температурний рекорд

Кілька інших міст Британської Колумбії також побили попередній національний рекорд. У ряді населених пунктів була зареєстрована температура на рівні +45 градусів і вище.

Місцевий ЗМІ Citynews1130 повідомляє, що жертвами спеки вже стали понад 200 осіб. Як розповідають коронери, з пʼятниці аномальна погода викликала 233 випадки смерті.

"З початку аномальної спеки в кінці минулого тижня Коронерська служба Британської Колумбії зіткнулася з істотним збільшенням числа смертей … Це число буде збільшуватися по мірі відновлення даних. Коронери ретельно збирають всю доступну інформацію з кожної зареєстрованої смерті, щоб визначити причину і спосіб смерті, а також чи відіграла роль надмірна спека", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що Київ встановив температурний рекорд. У середу, 23 червня після полудня температура повітря в столиці піднімалася до + 33,7 ° С, що є рекордом за останні 75 років.

Також Фокус розповідав, що синоптики прогнозують рекордну спеку в Україні. За словами фахівців, липень стане найспекотнішим за останні 30 років, а в окремих регіонах температура повітря становитиме близько +40 градусів.