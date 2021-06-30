Канада установила новый температурный рекорд: жертвами жары стали свыше 200 человек (фото)

По словам синоптиков, канадский регион третий день подряд бьет рекордные температурные показатели после того, как жара накрыла запад страны и Тихоокеанский северо-запад США.

Канада объявила об очередном температурном рекорде в +49,5 градусов по Цельсию, об этом сообщает пресс-служба метеослужбы Британской Колумбии.

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Как утверждают синоптики, климатическая станция, расположенная в Литтоне, сообщила о температуре в +49,5 градусов, которая побила прошлые трехдневные рекорды.

В пресс-службе метеослужбы сообщили, что подобную температуру зафиксировал термометр, который установлен в деревне Фрейзер-Каньон.

"В 16:20 климатическая станция Литтона сообщила о 49,5° C, что снова бьет дневные и абсолютные температурные рекорды третьи сутки подряд. Окончательные цифры и все другие температурные данные будут опубликованы позже во второй половине дня", — говорится в сообщении синоптиков.

[ + – ] В Канаде зафиксирован исторический температурный рекорд

Несколько других городов Британской Колумбии также побили предыдущий национальный рекорд. В ряде населенных пунктов была зарегистрирована температура на уровне +45 градусов и выше.

Местное СМИ Citynews1130 сообщает, что жертвами жары уже стали свыше 200 человек. Как рассказывают коронеры, с пятницы аномальная погода вызвала 233 случая смерти.

"С начала аномальной жары в конце прошлой недели коронерская служба Британской Колумбии столкнулась с существенным увеличением числа смертей… Это число будет увеличиваться по мере обновления данных. Коронеры тщательно собирают всю доступную информацию по каждой зарегистрированной смерти, чтобы определить причину и способ смерти, а также сыграла ли роль чрезмерная жара", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что Киев установил температурный рекорд. В среду, 23 июня после полудня температура воздуха в столице поднималась до + 33,7° С, что является рекордом за последние 75 лет.

Также Фокус рассказывал, что синоптики прогнозируют рекордную жару в Украине. По словам специалистов, июль станет самым жарким за последние 30 лет, а в отдельных регионах температура воздуха составит около +40 градусов.