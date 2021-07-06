Потенційного конкурента Лукашенка банкіра Бабарика засудили на 14 років (фото)

Інші обвинувачені у справі визнали провину ще на етапі досудового розслідування та уклали угоди зі слідством.

Колишній голова правління Белгазпромбанку Віктор Бабарико засуджений до 14 років позбавлення волі. Верховний суд оголосив вирок сьогодні, повідомило агентство БЕЛТА. Засідання суду було відкритим. За даними білоруських ЗМІ, на оголошення вироку приїхали посли кількох країн ЄС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Бабарико в травні 2020 року оголосив про участь у виборчій кампанії на посаду президента Білорусі. Він вважався на той момент головним суперником Лукашенка.

У червні він був затриманий у "справі Белгазпромбанка". За версією слідства, колишній банкір звинувачувався в "організації на базі Белгазпромбанка злочинної групи, що займалася виведенням грошей за кордон".

Бабарико залишався єдиним фігурантом справи, який не визнав свою провину. Інші обвинувачені (сім осіб) уклали досудові угоди.

Він став головою правління Белгазпромбанка в 2000 році й пропрацював на цій посаді 20 років. З банку звільнився 12 травня 2020 року, коли оголосив про свою участь у президентських виборах.

Восени 2020-го Бабарико став учасником зустрічі затриманих бізнесменів та опозиціонерів з Олександром Лукашенком у СІЗО КДБ.

У березні 2021 року офіційний телеграм-канал Бабарика повідомив, що його штаб створює політичну партію "Разом".

Наприкінці червня прокурор попросив суд засудити ексбанкіра до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Лукашенко наказав прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною. За його словами, з України надходить величезна кількість зброї.

Раніше Лукашенко заявив, що його країна не прийматиме літаки з України через закриття свого авіапростору для білоруських літаків.