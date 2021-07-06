Потенциального конкурента Лукашенко банкира Бабарико осудили на 14 лет (фото)

Другие обвиняемые по делу признали вину еще на этапе досудебного расследования и заключили соглашения со следствием.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня, сообщило агентство БЕЛТА. Заседание суда было открытым. По данным белорусских СМИ, на оглашение приговора приехали послы нескольких стран ЕС.

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Бабарико мае 2020 года объявил об участии в избирательной кампании на пост президента Беларуси. Он считался на тот момент главным соперником Лукашенко.

В июне он был задержан по "делу Белгазпромбанка". По версии следствия, бывший банкир обвинялся в "организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж".

Бабарико оставался единственным фигурантом дела, который не признал свою вину. Другие обвиняемые (семь человек) заключили досудебные соглашения.

Он стал председателем правления Белгазпромбанка в 2000 году и проработал на этом посту 20 лет. Из банка уволился 12 мая 2020 года, когда объявил о своем участии в президентских выборах.

Осенью 2020-го Бабарико стал участником встречи задержанных бизнесменов и оппозиционеров с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

В марте 2021 года официальный телеграм-канал Бабарико сообщил, что его штаб создает политическую партию "Вместе".

В конце июня прокурор попросил суд приговорить экс-банкира к 15 годам лишения свободы.

Напомним, Лукашенко приказал пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, из Украины поступает огромное количество оружия.

Ранее Лукашенко заявил, что его страна не будет принимать самолеты из Украины из-за закрытия своего авиапространства для белорусских самолетов.