У Білорусі заборонили мовлення телеканалів KVARTAL TV та UAТV

Підставою для ухвалення рішення, стверджують білоруські чиновники, стала «не заявлена під час отримання дозволів» реклама.

У Білорусі через порушення в галузі реклами заборонили трансляцію двох українських телеканалів — UATV та KVARTAL TV.

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Як повідомляє у вівторок, 6 липня пресслужба Міністерства інформації країни, анульовані дозволи на мовлення цих телеканалів у республіці.

"Рішенням міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UATV та KVARTAL TV", — сказано в повідомленні.

У відомстві пояснили, що підставою для ухвалення цього рішення стало "порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізації іноземних ЗМІ".

"В ефірі українських телепрограм зафіксована реклама, яка не заявлена під час отримання дозволів на мовлення", — повідомили в міністерстві.

Зазначимо, український телеканал UATV отримав дозвіл на трансляцію в Білорусі в 2019 році. За інформацією посольства України в Білорусі, відповідне рішення було ухвалене Міністерством інформації республіки.

Повідомлялося, що домовленість про трансляцію телеканалу була досягнута в рамках зустрічей президентів України та Білорусі в 2017 і 2018 роках.

Нагадаємо, 2 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною.

Разом із тим, Лукашенко ввів режим безвізового вʼїзду для громадян 73 країн для проведення вакцинації від коронавірусної інфекції.

Також Лукашенко заявляв, що Білорусь не прийматиме літаки з України.