У Швеції впав літак з парашутистами: 9 загиблих (фото)

Літак впав відразу після зльоту і загорівся від удару об землю.

Усі девʼятеро чоловік, які перебували на борту, загинули в результаті падіння ввечері, 8 липня, літака біля шведського міста Еребру. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомила газета Aftonbladet.

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Літак впав відразу після зльоту в декількох сотнях метрів від злітно-посадкової смуги і загорівся. На борту перебувала група з восьми парашутистів і пілот.

Літак, що розбився, DHC-2 Turbo Beaver, був орендований для участі в парашутному тижні в Еребру.

[ + – ] DHC-2 Turbo Beaver

На землі літак загорівся, вогонь було погашено прибулими пожежниками.

Муніципалітет Еребру привернув групу POSOM, яка надає психіатричну і соціальну допомогу в разі нещасних випадків або лих. Увечері в аеропорту був відкритий центр кризової підтримки родичів.

Шведська церква направила в аеропорт кількох священиків і буде тримати церкву Св. Миколая в центрі Еребру відчиненою.

Співчуття сімʼям загиблих висловив у Twitter премʼєр-міністр Швеції Стефан Левен.

У 2019 такий же літак з парашутистами на борту розбився біля Умео. Тоді також загинули девʼятеро людей.

Нагадаємо, на півдні Філіппін впав військово-транспортний літак С-130, загинули 50 осіб.

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