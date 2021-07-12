"Читаю все, що захочу": Twitter розблокував акаунт Романа Протасевича

Акаунт опозиціонера заблокували за порушення правил соцмережі, але Twitter не повідомив подробиці блокування.

Білоруський опозиціонер Роман Протасевич заявив про розблокування свого нового облікового запису в соцмережі Twitter, написав журналіст в особистому мікроблозі.

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За словами ексредактора NEXTA, технічна підтримка Twitter оперативно спрацювала на скаргу і розблокувала його акаунт.

"Фух, мій акаунт все-таки розблокували. Техпідтримка спрацювала оперативно", — написав Роман Протасевич у Twitter.

На запитання підписника про те, що могло стати причиною для блокування, білоруський опозиціонер відповів: "Порушення правил твіттера. Детальніше вказано не було".

У коментарях підписники поцікавилися, чи дозволяють йому силовики користуватися твіттером та іншими сервісами в інтернеті. Роман Протасевич запевнив, що в нього під домашнім арештом немає ніяких обмежень.

"Ніяких обмежень у мене немає в цьому плані. Читаю і дивлюся все, що захочу. Жити потрібно так, щоб дізнаватися про блокування і розблокування свого облікового запису у Твіттері з новин", — додав Роман Протасевич у своєму мікроблозі Twitter.

[ + – ] Роман Протасевич

Раніше Фокус розповідав, що після арешту і показових допитів опозиціонер Роман Протасевич завів новий акаунт у Twitter. За словами ексредактора NEXTA, який перебуває під домашнім арештом, він буде за можливості відповідати на питання своїх підписників і записав для них відеозвернення.

Також Фокус повідомляв, що Twitter заблокував акаунт Протасевича через пʼять днів після створення. У соцмережі стверджують, що сторінку закрили через порушення правил спільноти. Але модератори Twitter не уточнили, які саме правила порушив опозиціонер Роман Протасевич.