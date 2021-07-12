Через п'ять днів після запуску: новий акаунт Протасевича в Twitter заблокували

У соцмережі стверджують, що сторінку закрили через порушення правил спільноти.

Новий акаунт затриманого в Мінську ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в Twitter, @protas_by, який той почав вести пʼять днів тому, заблокували.

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При спробі зайти на відповідну сторінку висвічується наступне повідомлення: "Account suspended. Twitter suspends accounts which violate the Twitter Rules" ("Акаунт заблокований. Твіттер блокує акаунти, які порушують правила Твіттера").

[ + – ] Акаунт Протасевича в Twitter заблокували Фото: скриншот

Втім, представники Twitter не уточнили які саме правила соцмережі були порушені.

Примітно, що старий Twitter-акаунт Протасевича, @ pr0tez, який той вів до затримання, під заборону не потрапив. Останній твіт на тій сторінці датується 16 травня.

Нагадаємо, Протасевича затримали в аеропорту Мінська 23 травня після того, як літак компанії Ryanair, на якому він летів, змусили сісти в столиці Білорусі. Після цього Протасевич неодноразово заявляв, що співпрацює зі слідством, записував "зізнання" у тому, що йому інкримінує білоруська влада, брав участь в "інтервʼю" держтелеканалу і зʼявився на брифінгу МЗС Білорусі по ситуації з бортом Ryanair.

25 червня стало відомо, що Протасевичу змінили запобіжний захід на домашній арешт. А 7 липня в Twitter зʼявився другий акаунт Протасевича, який той почав вести.