Через п'ять днів після запуску: новий акаунт Протасевича в Twitter заблокували
У соцмережі стверджують, що сторінку закрили через порушення правил спільноти.
Новий акаунт затриманого в Мінську ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в Twitter, @protas_by, який той почав вести пʼять днів тому, заблокували.
При спробі зайти на відповідну сторінку висвічується наступне повідомлення: "Account suspended. Twitter suspends accounts which violate the Twitter Rules" ("Акаунт заблокований. Твіттер блокує акаунти, які порушують правила Твіттера").
Втім, представники Twitter не уточнили які саме правила соцмережі були порушені.
Примітно, що старий Twitter-акаунт Протасевича, @ pr0tez, який той вів до затримання, під заборону не потрапив. Останній твіт на тій сторінці датується 16 травня.
Нагадаємо, Протасевича затримали в аеропорту Мінська 23 травня після того, як літак компанії Ryanair, на якому він летів, змусили сісти в столиці Білорусі. Після цього Протасевич неодноразово заявляв, що співпрацює зі слідством, записував "зізнання" у тому, що йому інкримінує білоруська влада, брав участь в "інтервʼю" держтелеканалу і зʼявився на брифінгу МЗС Білорусі по ситуації з бортом Ryanair.
25 червня стало відомо, що Протасевичу змінили запобіжний захід на домашній арешт. А 7 липня в Twitter зʼявився другий акаунт Протасевича, який той почав вести.