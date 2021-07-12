Спустя пять дней после запуска: новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

В соцсети утверждают, что страницу закрыли из-за нарушения правил сообщества.

Новый аккаунт задержанного в Минске экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Twitter, @protas_by, который тот начал вести пять дней назад, заблокировали.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

При попытке зайти на соответствующую страницу высвечивается следующее сообщение: "Account suspended. Twitter suspends accounts which violate the Twitter Rules" ("Аккаунт заблокирован. Твиттер блокирует аккаунты, которые нарушают правила Твиттера").

[ + – ] Аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали Фото: скриншот

Впрочем, в представители Twitter не уточнили какие именно правила соцсети были нарушены.

Примечательно, что старый Twitter-аккаунт Протасевича, @pr0tez, который тот вел до задержания, под запрет не попал. Последний твит на той странице датируется 16 мая.

Напомним, Протасевича задержали в аэропорту Минска 23 мая после того, как самолет компании Ryanair, на котором он летел, вынудили сесть в столице Беларуси. После этого Протасевич неоднократно заявлял, что сотрудничает со следствием, записывал "признания" в том, что ему инкриминируют белорусские власти, участвовал в "интервью" гостелеканалу и появился на брифинге МИД Беларуси по ситуации с бортом Ryanair.

25 июня стало известно, что Протасевичу сменили меру пресечения на домашний арест. А 7 июля в Twitter появился второй аккаунт Протасевича, который тот и начал вести.