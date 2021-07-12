"Читаю все, что захочу": Twitter разблокировал аккаунт Романа Протасевича

Аккаунт оппозиционера заблокировали за нарушение правил соцсети, но Twitter не сообщил подробности блокировки.

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил о разблокировке своего нового аккаунта в соцсети Twitter, написал журналист в личном микроблоге.

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По словам экс-редактора NEXTA, техническая поддержка Twitter оперативно сработала на жалобу и разблокировала его аккаунт.

"Фух, мой аккаунт всё-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", — написал Роман Протасевич в Twitter.

На вопрос подписчика о том, что могло стать причиной для блокировки, белорусский оппозиционер ответил: "Нарушение правил твиттера. Подробнее указано не было".

В комментариях подписчики поинтересовались, разрешают ли ему силовики пользоваться твиттером и другими сервисами в интернете. Роман Протасевич заверил, что у него под домашним арестом нет никаких ограничений.

"Никаких ограничений у меня нет в этом плане. Читаю и смотрю всё, что захочу. Жить нужно так, чтобы узнавать о блокировке и разблокировке своего аккаунта в Твиттере из новостей", — добавил Роман Протасевич в своем микроблоге Twitter.

[ + – ] Роман Протасевич

Ранее Фокус рассказывал, что после ареста и показательных допросов оппозиционер Роман Протасевич завел новый аккаунт в Twitter. По словам экс-редактора NEXTA, который находится под домашним арестом, он будет по возможности отвечать на вопросы своих подписчиков и записал для них видеообращение.

Также Фокус сообщал, что Twitter заблокировал аккаунт Протасевича через пять дней после создания. В соцсети утверждают, что страницу закрыли из-за нарушения правил сообщества. Но модераторы Twitter не уточнили, какие именно правила нарушил оппозиционер Роман Протасевич.