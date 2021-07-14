Колеги заявили про госпіталізацію Боярського з COVID-19, але актор її заперечує

У російських ЗМІ з'явилася суперечлива інформація про стан здоров'я народного артиста РФ, який нещодавно переніс пневмонію.

У Тетрі імені Ленради заявили, що російського актора Михайла Боярського помістили в одну з лікарень Санкт-Петербурга через COVID-19. Про це пише ТАСС, посилаючись на представника установи.

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За словами співробітниці, Михайла Боярського госпіталізували близько двох днів тому. У російського артиста хороше самопочуття і немає важких симптомів.

"У лікарні Міша. У нього легкий перебіг хвороби, тому що він щеплений", — заявила представниця Театру, де зірка "Мушкетерів" довгий час працював.

За інформацією телеграм-каналу "Mash на Мойке", Михайла Боярського розмістили в Боткінській лікарні, він нібито хворіє коронавірусом уже сьомий день. Сам актор незабаром спростував повідомлення в коментарі телеканалу "Зірка".

"У вас неправильні відомості", — заявив знаменитість журналістам, проте незрозуміло, мав він на увазі: свою хворобу чи тільки госпіталізацію.

Незадовго до спростування представниця Михайла Боярського заявила "РИА Новини", що в актора лише підозрюють захворювання COVID-19, але він перебуває вдома і почувається добре.

У лютому 2021 року Михайло Боярський потрапив до лікарні в Санкт-Петербурзі через різку хворобу. Це сталося через 10-днів після того, як артист прищепився російською вакциною. Дружина актора Лариса Луппіан повідомила, що сама викликала швидку допомогу, за що чоловік на неї розсердився. Медики діагностували в Боярського пневмонію, тест на коронавірус показав негативний результат.

Писали також, що у вересні 2020 року Михайлу Боярському стало погано під час огляду перед вакцинацією від грипу. Під час прийому лікар натиснув на лімфовузли, після чого в актора різко підскочив тиск, і він знепритомнів. Незабаром пацієнтові стало краще, і госпіталізація не знадобилася — йому навіть зробили щеплення.

У травні Мінкульт оновив список акторів, заборонених в Україні. Михайло Боярський усе ще входить до переліку осіб, які "загрожують національній безпеці" країни.